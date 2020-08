Actriz Sharon Stone pide a los estadounidenses "no votar por un asesino"

La reconocida actriz y modelo estadounidense Sharon Stone pidió a sus seguidores que "no voten por un asesino" en las venideras elecciones, refiriéndose a Donald Trump, cuya gestión durante la crisis de coronavirus considera nefasta.

"Si votan por Biden y Kamala Harris las cosas van a cambiar y la razón es que las mujeres en el poder luchan por las familias, por que la gente viva y luchan por que la gente se realice pruebas. Los únicos países que han lidiado bien con el COVID-19 son los que están liderados por mujeres. Por favor voten, pero hagan lo que hagan, no voten por un asesino", expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La actriz contó que su abuela y su madrina murieron a causa del coronavirus y que ahora su hermana, que además padece lupus, y su cuñado están luchando por su vida en un hospital en Montana.

Al decir de Stone, su hermana se contagió al acudir a la farmacia, único lugar al que salía debido a su sistema inmunológico débil y que su infección fue causada por alguno de los "inconscientes" que no usan máscara, por lo cual culpó a Steve Bullock, gobernador del estado, por no implantar una política para su uso en lugares públicos.

Asimismo, explicó que su madre, quien padece varios problemas de salud y estuvo en contacto con su hermana, no puede hacerse la prueba porque no tiene síntomas –política del estado– y el estrés que esa situación genera "es insoportable".

La actriz aseguró que ni Bullock ni los funcionarios de salud estatales han respondido a sus mensajes pidiendo una explicación válida para poder hacerle la prueba a su madre y tratarla antes de que sea demasiado tarde.

Su hermana estuvo cinco días esperando el resultado de la prueba y –también por política del estado– no pudo recibir el tratamiento de remdesivir hasta que llegó su resultado positivo y fue ingresada en el hospital, casi una semana después de estar padeciendo síntomas y con una enfermedad como el lupus.

Por encima de todo, Sharon culpa a Trump, "por su política y avaricia" y aseguró que la gente está muriendo porque "el gobierno miente".

"Cuando dicen que hay pruebas para todos están mintiendo, cuando dicen que hay pruebas incluso para las y los enfermeros están mintiendo. La gente está muriendo y luchando por su vida porque no hay otra cosa que mentiras", dijo con lágrimas en los ojos y visiblemente enojada.

En la publicación en la que compartió la noticia del contagio de su hermano, Sharon Stone arremetió con fuerzas contra quienes se niegan a usar mascarilla.

"Mi hermana Kelly, que ya sufre de lupus, ahora tiene Covid-19. Este es su habitación en el hospital. Uno de ustedes, los que no usan mascarilla, hizo esto. Ella no tiene sistema inmune. El único lugar al que fue es la farmacia. No se hacen pruebas en la zona donde ella vive a menos que tengas síntomas y aun así tienes que esperar cinco días por los resultados. ¿Podrían ustedes enfrentarse a este cuarto solos? ¡Usen mascarilla! Por ustedes y por los demás. Por favor", escribió.