Joven cubano cuenta su historia marcada por la prostitución, el VIH y la falta de una vivienda digna

Un joven paciente de VIH, de apenas 19 años de edad, afirma que en Cuba “sí hay desamparo”, y ha explicado su dramática historia familiar para ilustrarlo, marcada por la prostitución como medio de vida y por la falta de una vivienda digna.

En declaraciones a Cubanet, Leosvel Estrada Ruiz explicó que él y su madre fueron botados de la casa del padre cuando él solo tenía 6 años de edad, y desde ese momento se quedaron sin un lugar donde vivir y sin sustento económico.

La madre luchó por el hijo durante años, hasta que enfermó y el adolescente se sintió impulsado a abandonar los estudios e intentar buscarse la vida del modo que fuera.

“Cuando cumplí 12 años definí mi orientación sexual y a los 14 salí para el Parque de la Fraternidad y empecé a prostituirme para sustentarnos económicamente. No teníamos dinero para pagar un alquiler y tampoco para comprar comida”, detalló el joven, que relató que enfermó por un condón que se rompió.

“Si el Gobierno me hubiera apoyado, yo no habría tenido la necesidad de prostituirme y, quizás, hoy no estaría enfermo. Pero no fue así, (las autoridades) siempre nos dieron la espalda, todo el tiempo”, refirió el joven al citado medio.

Mariela Ruiz Villán, la madre del joven, explica entre lágrimas que desde que su exesposo los botó de la casa ella buscó apoyo en todas las instituciones que estaban relacionadas con el tema, pero en lo que respecta al desalojo les dijeron que "no podían meterse en eso" porque el padre era el propietario de la casa.

Llevan 18 años con un expediente en Vivienda abierto como "caso crítico", pero aseguran no haber recibido apoyo ni ayuda alguna del Gobierno. "Se han reído de nosotros. Hemos rodado, rodado, rodado, y al gobierno no le importa nada", concluye Mariela Ruiz.

La mujer también critica la falta de apoyo de las instituciones sanitarias a su hijo en la actual circunstancia del coronavirus.

El lugar donde residen madre e hijo en estos momentos es una vivienda construida de forma ilegal, que no cuenta con una entrada de agua potable ni con servicio sanitario, y por la que incluso fueron multados.

"Como que al Estado este de aquí no le interesa la vida de nadie, que se muera la gente en la calle. Dicen ellos que en este país no hay desamparo, y en este país sí hay desamparo", concluyó Leosvel Estrada.

"Todo mentira, mentira, no espero nada de este gobierno, son unos descarados", sentenció por su parte Mariela Ruiz.