Abrirán investigación contra Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad

La Comisión Internacional Justicia Cuba abrirá una investigación contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad, tras conocerse la muerte en días recientes del preso político Yosvani Aróstegui Armenteros después de más de 40 días en huelga de hambre.

De acuerdo con un comunicado en redes sociales, la investigación pretende establecer la responsabilidad directa de Díaz-Canel “en la política de represión contra los presos políticos cubanos en huelga de hambre”.

Esta decisión se dio a conocer durante una reunión que estuvo presidida por el jurista mexicano Dr. René Bolio, y contó con el testimonio desde Cuba por parte del ex preso político y dirigente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer, al igual otros ex presos políticos cubanos como Pedro Corzo y Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, desde Miami y el ex preso político Roberto Pizano desde Tampa.

“Todos los testimonios establecieron una política sistemática del Régimen castrista que ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos huelguistas de hambre a través de los años”, reza el comunicado difundido en redes sociales.

“Hay una responsabilidad por la conducción de una política represiva que resulta en que los presos políticos tienen que protestar iniciando huelgas de hambre, y esta misma política después les induce la muerte. Ante la muerte de Yosvani Aróstegui Armenteros, Díaz Canel tiene que enfrentar esta responsabilidad…” dijo el Dr. René Bolio.

La propuesta de investigar a Díaz-Canel le fue enviada al Dr. Rene Bolio por Yoel Bravo, Secretario General del Frente Nacional de Resistencia Civica Orlando Zapata Tamayo, desde Cuba, explica el texto.

Jorge Villena, politólogo peruano y co-fundador de la Comisión Justicia Cuba, apuntó que los testimonios e indagaciones hasta la fecha demuestran que el estado castrista es una organización criminal, por tanto, los crímenes de esta estructura son también responsabilidad de Díaz Canel al presidir la estructura, aunque sea nominalmente.

Yosvany Aróstegui Armenteros, de 41 años, falleció en Camagüey, donde estuvo recluido en la prisión de Kilo 7 por su activismo político.

Para Kareen Herrera, Directora de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano de Chile, las muertes de estos presos políticos “no constituyen fallecimientos, si no asesinatos”. Fernando Vargas, destacado experto sobre el comunismo, expresó “que la misma ideología comunista debería ser proscrita como criminal y genocida”.

En el intercambio hubo un total de 32 participantes de diez diferentes países incluidos Venezuela, Costa Rica, España, y Uruguay. “La Comisión Justicia Cuba representa un pilar importante en la busqueda de la justicia para el pueblo de Cuba. Como diputado quiero que haya cero impunidad para el régimen”, comentó el Diputado Dragos Dolanescu de Costa Rica.

El expresidente cubano Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel ya habían sido denunciados el año pasado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Los detalles de la demanda fueron presentados este martes en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La denuncia esa vez se centró en los abusos y las condiciones de esclavitud que sufren los médicos cubanos que son enviados a las conocidas misiones médicas internacionales.

Por tal motivo, también fueron incluidos en la acusación entonces los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Díaz Malmierca ​; de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.