Hasely Medina, un cubano en el béisbol de Polonia

Ni siquiera la pandemia del coronavirus alejó al habanero Hasely Medina de lo que más ama hacer. Tras suspenderse la división élite del béisbol de Francia se marchó a Polonia y actualmente juega para los Barons Wroclaw. Medina, de 39 años, tenía un contrato con los Cometz, ciudad de Metz, pero la pandemia impidió la celebración del torneo francés.

“Fue difícil aceptar que el béisbol élite en Francia se cancelara”, dijo a CiberCuba el antesalista, primera base y jardinero.

Medina salió de Cuba en 2007 tras contraer matrimonio con una ciudadana francesa. En el 2009 se integró al Paris Université Club y las dos primeras campañas descosió la pelota. Había muchos peloteros extranjeros, venezolanos, americanos y el béisbol en Europa iba ascendiendo el nivel.

“Me hicieron las pruebas físicas y técnicas para ver si estaba en forma. Tuve que jugar en la 2da división para mantener y recuperar el nivel al 100%. Ese año el terreno estaba cerca de mi casa en Vincennes”, dice.

Luego de una década, Medina prosigue su carrera como beisbolista en Europa. Fue líder de los bateadores en 2019 con Nice Cavigal Aiglons promediando .455, cinco dobles, un triple y dos cuadrangulares.

“En Polonia ya me conocen porque he jugado años antes y otro equipo en el sur me contactó para jugar la élite y por supuesto me fui”, agrega.

Medina activó el plan B y se trasladó a Polonia donde espera proseguir la ruta dentro del béisbol.

“En Europa lo bueno es que si te mantienes en forma y cuidas tu físico y tus condiciones, practicas defensa y bateo puedes jugar hasta que realmente sientas la necesidad de parar. Es decir, habrá siempre béisbol pero hay que estar en forma para que los equipos te den chance y oportunidad a pesar de los años”, agrega.

El corpulento bateador mantiene las esperanzas para el 2021 con el Cometz en Francia. “Sigo con mi nuevo equipo de Metz. Hay mucho talento para el 2021 y un trabajo formidable que hace el colectivo de trabajo. Ahora me toca jugar la Extra-League en Polonia la cual ha estado a un buen nivel también”, confiesa.

Uno de sus sueños ha sido representar internacionalmente a Francia, Polonia o cualquier otro país europeo. En 2016 tuvo un acercamiento con la Federación Francesa de Béisbol, también en 2019, pero nada se ha concretado aún.

“Tuve la esperanza en 2016 y 2019, pero en Francia tienen sus preferencias de jugadores y organizaciones amistosas que si no caes bien aunque juegues duro y seas uno de los mejores, no te llevan al equipo. Siempre me piden el pasaporte europeo. Sigo luchando. En Francia no es fácil, espero algún día se me de la oportunidad”.

El cubano Hasely Medina lleva más de una década dentro del béisbol de Europa, el cual ha incrementado el nivel y la infraestructura. En Italia, Holanda, España, República Checa, Alemania, Francia y otros países como Rusia varios cubanos han encontrado para el dolor por la lejanía de su tierra un alivio dentro del juego.

“Realmente pienso en cómo será de difícil dejar el béisbol. Por el momento sigo trabajando duro, entrenando y cuidándome para llegar lo más lejos posible”.