Críticas a Kamala Harris por duplicar asistentes virtuales a su discurso en la Convención Nacional Demócrata

La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, fue motivo de burla luego de que se descubriera que varios de los asistentes virtuales a su discurso en la Convención Nacional Demócrata el miércoles por la noche estaban duplicados en la pantalla.

El subdirector de comunicaciones de la campaña electoral de Donald Trump, Zach Parkinson, no tardó en sacar el sable y aprovechar la ocasión para demeritar a su contrincante: "Aparentemente, el DNC ni siquiera pudo encontrar a 30 personas que estuvieran entusiasmadas con Kamala Harris, por lo que tuvieron que duplicar la imagen de alguien", escribió en Twitter junto a una captura de pantalla de los asistentes virtuales, tomada al final del discurso de Harris, con un círculo rojo sobre lo duplicados.

Poco después, el director de respuesta rápida de Donald J. Trump para President, Inc, Andrew Clark, compartió una nueva imagen marcando otros asistentes duplicados.

"Madre de Dios, hay más", escribió en Twitter junto a la imagen.

Otra miembro de la campaña electoral de Trump, Abigail Marone, fue un poco más allá y escribió: "La estrategia universal de votación por correo de los demócratas se ilustra a continuación", y anexó la imagen con los asistentes repetidos.

El exdirector interino de Inteligencia Nacional, Richard Grenell, también se hizo eco en sus redes: "Desastre. ¿Dónde están los medios políticos?".

La imagen que circula en Twitter también dio paso a burlas por parte de algunos partidarios republicanos.

"Qué risa, tuvieron que duplicar porque no pudieron encontrar suficientes personas que les gustara Kamala", escribió una usuaria.

Kamala Harris aceptó su nominación demócrata a la vicepresidencia el miércoles por la noche. En su discurso habló principalmente de educación, familia y dedicó algunas palabras a criticar a Donald Trump.

"He luchado por los niños y las sobrevivientes de agresión sexual. He luchado contra las bandas transnacionales. Me encargué de los bancos más grandes y ayudé a derribar una de las mayores universidades con fines de lucro. Reconozco a un depredador cuando lo veo", sostuvo.