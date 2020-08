Jorge Perugorría anuncia grabación de segunda temporada de "Cuatro estaciones en La Habana"

El popular actor cubano Jorge Perugorría anunció que para el próximo año comenzará a rodar la segunda temporada de la serie "Cuatro Estaciones en La Habana", la cual ha sido muy popular en la plataforma de streaming Netflix.

"2017 "Cuatro Estaciones en La Habana" Premio Platino a la mejor Serie Latinoamericana. Con ganas de comenzar a rodar la próxima temporada el año que viene!" afirmó en su perfil de Instagram.

También recordó que la Gala de Clausura de los Premios Platinos de 2017, cerró con Gente de Zona "que puso de pie a gozar a todo el público asistente".

Perugorría colgó una foto de esa ceremonia, donde la primera temporada de esta serie de corte policíaco, protagonizada por él y basada en las novelas del escritor cubano Leonardo Padura, fue premiada.

Aunque no hay detalles de la segunda temporada anunciada por el protagonista, sus seguidores en Instagram se mostraron entusiasmados, así como algunos actores de reparto.

Carlos Enrique Almirante, quien interpreta a uno de los personajes principales, afirmó: "Pronto. Hermano Mario Conde. Esperemos que pronto. Abrazo".

yusi_55 comentó que "hace ya unos años tuve la dicha de leer toda la serie de Leonardo Padura, me encantó!!!!, recuerdo pasar noches enteras leyendo y siempre me pregunté cómo una serie tan buena no había sido llevada al TV. Se imagina mi sorpresa cuando la encontré en Netflix y ademas interpretada por tantos buenos actores cubanos. Aún sin verla les avisé a todos mis amigos y familiares. Debo confesarle que el Conde es tal como lo imaginé. Que alegría conocer que habrá segunda temporada".

flor_silvestre_gaby, también dijo emocionada "Qué ilusión! Nueva temporada!".

dorygarcia_96 dijo, por su parte: "Esperando con ansias volver a andar los lugares intrincados de La Habana junto a ese nostálgico de mierda... Mario Conde".

En la cuarta edición de los Premio Platino que se celebró en Madrid hace 3 años, el director de la serie, el español Félix Viscarret, y Perugorría, quisieron homenajear a Padura, quien recibió en 2015 el Premio Princesa Asturias de las Letras.

"Cuatro estaciones en La Habana" es un grupo de cuatro historias policiales: "Vientos de Cuaresma", "Pasado perfecto", "Mascaras" y "Paisaje de otoño".

En ellas se muestra un recorrido por la vida de su protagonista, el teniente investigador Mario Conde, un policía muy poco ortodoxo que suele involucrarse sentimental y humanamente en sus investigaciones.

Las adaptaciones de las novelas de Padura para la primera temporada corrieron a cargo del propio escritor y de la guionista cubana Lucía López Coll.

El elenco está integrado por Perugorría en el papel del inspector Conde; Juana Acosta (Karina); Mariam Hernández (Lissette); así como los estelares actores de la isla Carlos Enrique Almirante, Luis Alberto García, Enrique Molina y Laura Ramos.

