"No es el carnaval Manzanillo 2020, es la cola para el aceite", es el mensaje que acompañó a las impactantes imágenes de aglomeración de personas en esa oriental ciudad de Cuba que circulan en las últimas horas en las redes sociales.

En su perfil de Facebook, el también influencer Yander Serra, compartió las imágenes preocupado por la falta de distanciamiento social entre los ciudadanos y que no existe garantía de que todos alcancen a comprar ese producto para cocinar.

Ese panorama pone en riesgo a cada una de esas personas que se someten a interminables aglomeraciones en medio de los rebrotes de coronavirus que se registran en la isla y la crisis económica que se agudiza cada día.

"Esto no es humano no hay respeto ni nos damos a respetar como personas, como cubano me siento decepcionado al ver en que han convertido mi Cuba", "Es triste ver ese tipo de situación en estos años, cuando Cuba no debería de estar así en la actualidad , pero por desgracia por el gobierno están así", "Que triste realidad lo de algunos cubanos, que indignado me siento al ver situaciones como estas", dijeron algunos usuarios de la red social en los comentarios.

En medio de la crisis sanitaria, el desabastecimiento y la escasez se hace habitual en la isla. En Pinar del Río, hace solo unos días, se registró una multitudinaria cola para comprar jabón y champú. En ese hacinamiento social tampoco se respetó el distanciamiento ni las medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias.

Por más que el gobierno cubano insiste en eliminar a los coleros, acusados desde el oficialismo del acaparamiento y de que los ciudadanos no puedan acceder a los productos que se venden en las unidades de Comercio, la realidad que se muestra desde el interior es sinónimo del caos social que se vive.

Aunque en Manzanillo se han detectado solo 4 casos de coronavirus desde que la enfermedad apareció en la isla, en agosto dos casos fueron diagnosticados en ese municipio de la provincia Granma, según las estadísticas oficiales.