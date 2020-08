Albergados de La Habana sin corriente ni agua potable tras el paso de Laura

Casi mil personas en un albergue en el municipio Regla, en La Habana, están sin corriente ni agua potable luego de que los vientos de la tormenta tropical Laura tumbaran un cocotero que dañó el tendido eléctrico, contaron a CiberCuba residentes en el lugar.

"Hasta el momento ningún representante del gobierno ha venido a preocuparse por nosotros luego que pasara Laura", contó una de las vecinas.

Según dijo, cuando comenzaron los vientos el cocotero se movía para todos lados, y grabaron con un teléfono móvil la escena para que nadie les dijera que estaban exagerando.

"Cuando se cayó la mata llamamos a la policía y a los bomberos, pero no vinieron, así que nosotros mismos decidimos retirarla y esperamos a que vengan a ponernos la corriente eléctrica", dice una señora que vive en el albergue desde hace años.

No se trata solo de la falta de electricidad para conservar sus alimentos, sino que no tienen agua potable y la poca que lograron acopiar puede acabarse si no se soluciona pronto el problema, explicaron los afectados a este medio.

Hay por lo menos dos personas con sospecha de COVID-19 en el albergue, agregó un señor de más de 60 años preocupado por su salud y por el desinterés de las autoridades de Regla para solucionar el problema.

CiberCuba llamó al Consejo de Defensa Municipal pero se negaron a confirmar la veracidad de la información y a ofrecer detalles de las afectaciones que en el municipio provocó la tormenta tropical Laura.

De manera preliminar, el gobierno de la isla reconoció este martes que Laura afectó al menos unas mil viviendas en todo el país. También hubo afectaciones en la agricultura y la infraestructura del servicio eléctrico.

En Pinar del Río hasta el momento solo el cinco por ciento de la población tiene corriente eléctrica y las líneas con mayor prioridad son la del Hospital Abel Santamaría, la del Hospital Pediátrico Pepe Portilla y la del Combinado Lácteo, aseguraron funcionarios locales.

A partir de las siete de la mañana de este martes la Defensa Civil de Cuba estableció la fase recuperativa para el oriente y centro del país. Las provincias incluidas en el comunicado son Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín, Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Villa Clara y Matanzas.