Propietario de My Cosmetic Surgery invita a artistas a unirse para dedicarle una canción de libertad a Cuba

Armando Labrador, propietario de la reconocida clínica de Miami My Cosmetic Surgery, ha escrito una canción para dedicarle a Cuba. Su idea es que todos los artistas de la Isla que lo deseen se sumen a la iniciativa.

El tema se titula Cuba primero y es un canto a la libertad de un país que ha vivido décadas en dictadura.

"La idea surge por la apatía que existe en la mayoría de los cubanos a pronunciarnos en contra de la dictadura, hay mucho miedo, todos lo hemos sentido y hemos mirado a un lado...", cuenta a CiberCuba Labrador.

Aunque hasta el momento no había incursionado en el mundo del arte, el empresario cubano en Miami explica que necesitaba hacer algo por su patria. "Uno intenta dejar ese pasado atrás pero Cuba nos duele a todos", dice.

"La inspiración viene desde niño, escuchar a mi mamá contarme como fusilaron a su padre, y mi padre enviado a la isla de pinos condenado a 12 años de prisión, crecí escuchando historias de familias fusiladas y presos políticos", agrega.

Cuba primero ya tiene una primera versión interpretada por el cantante Hendry Laso, quien hizo los arreglos musicales al tema.

La canción está disponible en YouTube pero Labrador planea realizar una segunda versión que una a los artistas cubanos de dentro y fuera de la Isla en lo que el considera un homenaje a la libertad.

"Armando sufrió mucho en Cuba por los ataques de la dictadura a su familia por eso sintió la necesidad de escribir una canción que fuera directa. Me llamó porque me conocía de todos los temas que he interpretado contra la dictadura y ahora estamos buscando artistas que se quieran sumar y alzar sus voces para denunciar las cosas que suceden en nuestra Isla", explica Laso.

