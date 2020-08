Ulises Toirac: "Ayer no tronó y me sonaron 12 horas sin luz"

El humorista cubano Ulises Toirac se quejó este martes de un nuevo apagón en donde vive en La Habana tras el paso de la tormenta tropical Laura.

"¡Di tú! Si ayer no tronó y me sonaron 12 horas sin luz... ¿Ahora qué va a pasar?", escribió Toirac en su perfil de Facebook.

Ante el comentario del humorista, varios cubanos reportaron que llevan varias horas sin electricidad en distintos territorios del país. "En zonas de Artemisa llevan más de 24 horas y no hay ni un poste en el piso", "en Bauta no hay luz desde ayer" y desde Alamar señalaron que estuvieron 26 horas "y eso que Laura no hizo nada, que si llega a causar estragos recibo el 2021 en apagón".

Desde distintos barrios de La Habana señalaron que llevan "más de 28 horas", "25 horas" y "ya voy por 26 horas... y dicen que demora el arreglo y ahora llueve más que con el paso de Laura".

El activista cubano Oscar Casanella comentó a la Empresa Eléctrica que "van a hacer 24 horas que no tenemos electricidad en mi barrio y aquí la tormenta no tumbó ni un gajo ni llovió".

"Ahora hay una justificación para tener en apagón a la población sin haber pasado Laura por la Habana" y "22 horas después… se hizo la luz. Un kilométrico e inexplicable apagón de 22 horas… sí señor, 22 horas sin electricidad, bajo un furioso calor que ni siquiera lo aplacó la “fuerza” de los vientos plataneros que la tormenta tropical “Laura” arrojó sobre La Habana", agregaron otros residentes en la capita.

Un cubano se tomó el apagón con sarcasmo y compartió una foto oscura de "la hermosa vista" desde su balcón. "Puede que Laura no haya causado daños mayores, pero la empresa Eléctrica no para de joder... 2 días de apagón... gracias a Dios era una tormenta eléctrica y no pasó por La Habana, si hubiese sido un huracán no teníamos luz eléctrica hasta que llegara la vacuna contra el coronavirus", apuntó.

Por su parte, el humorista Iván Camejo compartió un meme sobre el "electrocronograma" de la Empresa Eléctrica para quitar la luz en Bauta ante el paso de la tormenta tropical Laura, que se convirtió en huracán al avanzar por el Golfo de México.

"Este croqui debe ser el que El Canelo le dio al director de la Empresa Eléctrica para toda La Habana. ¡Sí, este mismo es!", "triste, desde ayer mi gente sin corriente pasando calor" y "qué inverosímil cosa y para colmo buen plasmada", opinaron.

Toirac tras el paso de Laura por Cuba

"Espero que mañana no me digan que se perdió la cosecha de arroz de este año, que se inundaron los campos de papa, que se cayeron las matas de café de las lomas orientales, que se asustaron las gallinas y se suicidaron los puercos. A ver si seguimos echándole la culpa a lo que había antes de Laura", escribió también Toirac en Facebook.

Los cubanos apuntaron que le faltó "que Laura pasó por aquí por culpa del bloqueo", "o los muslos de pollo de la gente echados a perder por un perro apagón... ¿también por culpa de Laura? Coño... si Laura no está, Laura se fue" y "ya he escuchado en algún que otro reportaje que se cayeron las matas de plátanos".

Ulises Toirac comparte sus opiniones en Facebook sobre casi cualquier tema en Cuba y ante el ataque de algunos seguidores del gobierno afirmó que nadie le paga por decir lo que piensa.