Multas de 2000 pesos a quienes violen medidas por el coronavirus en La Habana

El Gobierno cubano multará a los ciudadanos que no cumplan con las nuevas medidas sanitarias impuestas ante el rebrote de coronavirus en La Habana.

Según explicaron las autoridades en el espacio Mesa Redonda, se ha facultado al gobernador de la ciudad a partir del 1 de septiembre de un instrumento legal que permite aplicar "multas severas con altas cuantías" en actividades que en medio de esta situación son consideradas indisciplinas.

A la institución o área de trabajo donde se incumpla una medida se le impondrá 3000 pesos de multas, mientras que a las personas naturales se les impondrá una cifra de 2000 pesos.

Los multados están obligados a pagar las multas en un banco en un plazo no superior a los 10 días. De no pagarla en ese plazo, la multa se duplicará. De no ser pagada en 30 días, la persona será sometida a un proceso penal.

Entre las actividades que podrían ser multadas se encuentran el no uso o uso incorrecto del nasobuco; la no existencia de aguas cloradas o alcohol en las entidades estatales de servicios a la población, las no estatales y las organizaciones no gubernamentales.

Las personas que estén en las vías públicas fuera de los horarios establecidos serán sancionadas, así como las que estén involucradas en la utilización de áreas culturales y deportivas.

Se sancionará la realización de ejercicios, juegos o estancias en la vía pública y no se permitirá que menores de edad o adultos incapacitados permanezcan en las calles, parque u otras áreas públicas.

Por otra parte, no se deben mantener locales o instalaciones de servicios gastronómicos abiertos fuera de los horarios establecidos; tampoco se pueden realizar fiestas o ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos.

Las autoridades han aclarado que se crearán grupos de inspección para actuar en los barrios e instituciones con el fin de velar por las medidas, y que en los medios de comunicación se divulgarán los casos de sancionados.

Por el momento están facultados para la imposición de dichas multas agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y del Ministerio del Interior, inspectores de Salud, así como otras instancias autorizadas.

Este jueves las autoridades también prohibieron en La Habana la movilidad tanto de personas como de vehículos en el horario comprendido entre las 7:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana.

En el día de hoy el sistema de salud pública cubano informó de 47 nuevos casos de COVID-19 en el territorio nacional, y el mayor pro ciento sigue siendo en La Habana, donde además hay 15 pacientes en estado grave.