EE.UU. ofrece condolencias por los médicos cubanos fallecidos en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos envió condolencias a las familias de los tres trabajadores de la Salud cubanos fallecidos durante una misión médica en Venezuela, y denunció que los galenos de la isla se enfrentan a condiciones de trabajo lamentables.

El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael G. Kozak, afirmó en Twitter que estos profesionales enfrentaron la muerte en la lucha contra el COVID-19.

"Médicos cubanos se enfrentan a la trata, explotación y condiciones lamentables lejos de su familia. También afrontan la muerte en la lucha contra el COVID-19", expresó el funcionario en la plataforma de microblogging.

"Nuestras condolencias a las familias de los 3 trabajadores de la salud cubanos que murieron recientemente en Venezuela", subrayó.

Las declaraciones de Kozak han generado varios comentarios de internautas que lamentan la falta de transparencia del gobierno cubano sobre los médicos que envía a combatir el coronavirus en otras naciones.

El forero "Cubano" (@_Proactivo) afirmó: "Qué pena me da de corazón que tengamos que enterarnos que los médicos cubanos están muriendo en Venezuela por voz de extranjeros y que los medios al servicio de #Castro no digan nada. Estoy por creer que de verdad los tratan como mercancía y no como los héroes que son".

Kozak menciona con bastante frecuencia el tema Cuba en Twitter y en más de una ocasión ha condenado la violación de derechos humanos y la explotación de los médicos por parte del régimen de la isla, que los usa para perpetuarse en el poder, según ha expresado.

Hace algunas semanas el político estadounidense dijo que "el régimen continúa reprimiendo al pueblo cubano mientras socava activamente la democracia en la región".

El pasado 27 de agosto se supo que el médico cubano de 28 años Leonel Rafael Batista Hierrezuelo, residente en Santiago de Cuba, había fallecido en Venezuela víctima del coronavirus.

“El COVID-19 no es un juego... Hoy otro héroe de la salud entregó su vida al creador... Honor y Gloria a nuestro guerrero...”, publicó al respecto en Twitter el Consejo Legislativo del Estado Trujillo (CLET).

Tres días después, el 31 de agosto, trascendió que el especialista en Ortopedia, Pedro Antonio Milán Barreiro, también había sucumbido al COVID-19 mientras se encontraba de misión en la nación sudamericana.

Milán Barreiro era igualmente residente de Santiago de Cuba.

El 2 de septiembre murió el cardiólogo Orlando Quintana, de 51 años, quien se encontraba trabajando en el estado venezolano de Vargas.

Quintana permaneció recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica privada en Maiquetía desde el 27 de julio, cuando se le diagnosticó el virus, pero no logró rebasar un paro respiratorio provocado por la enfermedad, informaron medios locales.

Aunque no existe una cifra oficial exacta de la cantidad de galenos cubanos que han sido enviados a Venezuela para ayudar a contener el brote de coronavirus, se estima que la cifra sobrepasa los 2000.

Carlos Alvarado, el ministro de Salud de ese país, anunció a mediados de agosto que el gobernante Nicolás Maduro recibiría de la isla unos mil médicos más que se sumarían a los que ya se encuentran en ese territorio. Muchos de estos profesionales son enviados a las zonas rojas de COVID-19.

Por su parte, a Cuba han regresado médicos procedentes de Venezuela infectados con coronavirus.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública modificó los informes para borrar la procedencia exacta de estos casos importados, trascendió en algunos medios independientes.

Hasta la fecha, Venezuela reporta un acumulado de 48 883 casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la crisis sanitaria y 398 fallecidos, según los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins.