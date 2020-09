Se vuelve viral la respuesta de una cubana a Maluma cantando su versión femenina de "Hawái"

La cantante cubana Lili Estévez se ha vuelto la última sensación de las redes sociales gracias a su respuesta al tema Hawái de Maluma, una versión de la canción que le ha valido para ganarse la aprobación y el aplauso de todos sus followers de Instagram.

"Respuesta a Hawái de Maluma. Una versión femenina que escribí", comentó la joven al compartir su respuesta a las palabras del famoso colombiano en la popular canción.

En apenas dos días, el clip supera los 340 mil reproducciones y son cientos los usuarios que han comentado el post de la cubana, que según indica reside en Florida, para mencionar al Pretty Boy.

"Deja de mentirte, que ha llovido mucho desde que te llamaba mi cielo. Se nota que verme feliz te está matando de celos", es uno de los versos que canta la joven en su versión femenina del hit musical. Mientras que en el estribillo dice: "Hawái de vacaciones, tú dedicando canciones. Cuentas falsas en Instagram, para que no vea cómo me chequeas. Créeme que no me hace falta nada".

Sin duda, de llegar a los oídos de Maluma, no cabría duda que harían un precioso dueto contando las dos partes de la historia de desamor, que está inspirada en la ruptura del colombiano con la modelo cubana-croata Natalia Barulich.

Además de haber demostrado tener un especial talento para la composición, seguro que su melódica voz llevará muy lejos a esta joven cubana, que tiene en Instagram una comunidad de seguidores de más de 13 mil usuarios. En su cuenta también guarda más versiones de otras canciones con las que deleita a sus incondicionales.

Recientemente también impresionó a su público con una versión del tema Qué mal te fue de Natti Natasha.

