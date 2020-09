Gilberto Santa Rosa lanza su álbum "Colegas" en el que participan artistas cubanos

El salsero boricua Gilberto Santa Rosa lanzó el viernes su nuevo disco “Colegas”, e una hora y 45 minutos de duración, en el que participan artistas cubanos como Isaac Delgado y Juan José Hernández.

La nueva producción de Santa Rosa contiene, en su mayor parte, regrabaciones de compositores cubanos y puertorriqueños. Para darle forma, el boricua escogió a un selecto grupo de cantantes puertorriqueños, cubanos y el dominicano José Alberto "El Canario", quienes lo acompañan en la mayoría de sus canciones.

A los invitados cubanos, se suman los puertorriqueños Tito Nieves, Tito Rojas, Luisito Carrión, Víctor Manuelle, Choco Orta, Herman Olivera, Maelo Ruiz, Carlitos Ramírez, Ismaelito Rivera, Francisco Rosado "Pirulo", Yan Collazo, Michelle Brava y Nino Segarra.

“Hace rato no se hace un disco así. El nivel de arreglo está fuera de liga. Esa cantidad de artistas, el concepto, todo bien coherente. Si ese disco no se gana un Grammy americano o latino, no sé qué está pasando con la industria”, comentó el cubano Juan José Hernández a la agencia EFE.

En el disco predominan géneros como la salsa, el son montuno cubano y boleros, para darle forma a una producción que demoró más de seis años en construirse, de acuerdo con declaraciones de Santa Rosa al referido medio.

Las regrabaciones son de temas originales de compositores cubanos, entre ellos, Arsenio Rodríguez, José Curbelo, Titi Soto, Alain Pérez, Ramón Cabrera, Consuelo Velázquez, Jorge Gelly, Pablo Cairo Sentmenat, Raymat González, Antar Daly, José Morand, Pedro Luis Ferrer y Calixto Varela.

De los compositores boricuas, Santa Rosa escogió temas de Bobby Capó, Johnny Ortiz, Charlie Donato, Genaro «Henny» Álvarez, Héctor Rivera y Víctor Manuelle.

Entre las piezas cubanas, se cuenta el son montuno «Masacote», de Ramón Cabrera y en el cual Santa Rosa es acompañado de José Alberto "El Canario". Según la reseña de EFE, Por la calle del medio, de Donato, es uno de los temas incluidos más contagiosos y bailables, donde el músico cubano Orestes Vilató incluye una descarga en el timbal.

También destaca la inclusión de los temas Que seas feliz, Quisiera saber y La vida es un sueño, obras de Consuelo Velázquez, Jorge Gelly y Arsenio Rodríguez, respectivamente. El legendario músico ciego cubano, Arsenio Rodríguez, es reconocido por algunos como "El papá de la salsa" y por impulsar el desarrollo del son montuno.

Santa Rosa ha tenido varias colaboraciones con artistas cubanos. En 2019, apareció en el videoclip de la canción El que siempre soñó junto al cubano Issac Delgado. Ese mismo año, pudo vérsele el sencillo Loco loco, con el dúo cubano Gente de Zona y el cantautor Kelvis Ochoa. Un año antes, estuvo junto al reguetonero cubano El Micha lanzando el tema Suma y sigue.