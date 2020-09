Vecinos de Centro Habana reaccionan a las inundaciones en sus viviendas por intensas lluvias

Varias viviendas se inundaron en Centro Habana y en otras zonas tras la severa tormenta local que azotó a la capital cubana en la tarde del miércoles.

“Se nos echó a perder todo, el colchón, el motor, los ventiladores, todo se nos echó a perder…y confiamos en la Revolución”, comentó en declaraciones a Cubanet uno de los vecinos que resultó perjudicado por el evento meteorológico.

“No, ya yo no tenía nada que se me echara a perder, porque se me ha echado a perder en ocasiones anteriores, y ya yo no compro nada”, dijo otro de los residentes con resignación. “Pero no hay política para resolver. No tienen con qué resolver. 60 años viviendo en esto así”, añadió.

“Filma todo lo que te dé la gana. Esto es una mierda. La vida real. Los bomberos y por gusto. Esto es mejor morirse”, así de radical se mostró otro de los entrevistados.

Entre lamentos y caras de resignación, pero también con algunas sonrisas, las imágenes difundidas por el citado medio revelan que no todos los perjudicados se tomaron la repentina inundación con el mismo estado de ánimo.

“¡Que pongan la luz!”, gritó una de las vecinas al paso de un auto de la Empresa Eléctrica, que junto a los bomberos y demás autoridades se dieron cita en la zona.

La severa tormenta local provocó grandes inundaciones en zonas bajas de la capital, y con rapidez, en las redes sociales se multiplicaron las impactantes imágenes del aguacero, que en algunos casos dejó autos completamente cubiertos por el agua.

Entre las zonas más inundadas destacaron algunas de los municipios Centro Habana, Cerro y Plaza de la Revolución.

Fue una descarga de lluvia que no duró más de 40 minutos, pero que dejó daños materiales para el que no todas las familias afectadas tendrán igual capacidad de respuesta.