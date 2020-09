Gloria y Emilio Estefan desmienten que hayan donado dinero para la campaña de Biden

La cantante cubanoamericana Gloria Estefan desmintió en redes sociales una publicación de la página de Facebook Periódico Patria 1892 que aseguraba que ella y su esposo Emilio habían realizado una donación de un millón de dólares a la campaña electoral de Joe Biden.

"¡¡Es ABSOLUTAMENTE FALSO!! Lo que han puesto en el post es una MENTIRA y en los Estados Unidos esto se llama LIBEL y DIFAMACIÓN y ES ILEGAL!!", escribió la artista en su cuenta personal de Facebook.

La intérprete de Cuando hay amor advirtió a quienes compartieron la información falsa que, si no borraban de inmediato la publicación "el próximo mensaje que van a recibir sera de nuestros abogados".

"Emilio y yo JAMÁS HEMOS DONADO A NINGUNA CAMPAÑA POLÍTICA Y JAMÁS LO HAREMOS. Existe demasiado sufrimiento, mucha hambre en el mundo, enfermedades y causas nobles a las cuales donar, lo cual hacemos a menudo. JAMÁS DONARÍAMOS UN CENTAVO A UNA CAMPAÑA POLÍTICA! Nos están usando para sus propios motivos políticos y eso NO ES ACEPTABLE", añadió.

Estefan también aclaró que ni ella ni Emilio están afiliados a ningún partido político y dijo que esperaba que el medio en cuestión no solo borrara la información, sino que aclarara que es falsa.

"Esperamos que le aclaren esta situación a los seguidores de su página inmediatamente y escriban claramente que lo que han puesto es falso. ¡Dejen de difundir mentiras!, concluyó la cantante.

Gloria Estefan estuvo en el centro del debate recientemente tras calificar de "nefasta" la gestión de Donald Trump durante la pandemia de coronavirus en una entrevista con La Vanguardia, en la que también dijo que se sentía frustrada con la situación del país.

"Hay dos polos muy opuestos en el país; es una situación muy frustrante y no hay un liderazgo que diga que hay que ir por aquí o por allí. La mayoría de la gente está en el medio, pero los que más se hacen oír están en los extremos, como siempre. La gente está confusa y con miedo", expresó.

El mes pasado, la cantante de 62 años instó a todos sus seguidores a votar en las próximas elecciones de Estados Unidos: "Si tienes la oportunidad de votar, tienes que votar. No levantes las manos al aire, como en las últimas elecciones, donde el 46 por ciento de nosotros pensamos: 'No conozco a ninguno, no voy a votar'", dijo.

"Nuestras diferencias culturales son nuestra fuerza y ​​solo enriquecen a este país. Se supone que Estados Unidos es un lugar de libertad y oportunidad para todos, y no podemos permitir que eso cambie", puntualizó.