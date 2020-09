Shakira impresiona a sus fans con un vídeo practicando skate

Shakira es una mujer de muchos talentos. Baila, canta, compone. Pero no se conforma con todo esto porque continúa aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades con las que demuestra que no solo es la reina de los escenarios, también de todo lo que se proponga.

Como gran aficionado al deporte que es, practica diferentes modalidades que van desde el golf, hasta el surf pasando por el tenis. Pero uno en concreto sigue sorprendiendo a sus millones de seguidores: el skate.

Durante los últimos meses, en sus redes sociales ha publicado varios vídeos sobre el monopatín y cada uno de ellos tenía el mismo efecto: se volvían viral a los pocos minutos. Y lo mismo ha pasado con el último que compartió en el mundo virtual. En él, la vemos demostrar una vez más su destreza sobre la tabla ante la cámara con una gran sonrisa.

"Me encanta patinar al atardecer (y Sasha adora esta canción)", escribió la cantante de 43 años junto al vídeo, que en la actualidad acumula más de 6.3 millones de reproducciones en Instagram.

Ante este vídeo, la reacción general de sus seguidores ha sido preguntarse si hay algo de lo que no sea capaz la mujer que hizo bailar a todo el planeta con su actuación en el Super Bowl 2020.

"Pero Reina, hablas como 6 idiomas, surfeas y ¿ahora esto? Esa es mi Queen", "Shakira patina a sus 40 y tantos y yo no tengo equilibrio pero ni para agacharme a juntar algo", "Con las publicaciones de Shakira ya no sé si sigo una ídolo de la música o una deportista extremo", "Shakira nos grita inútiles a todos en la cara todos los días y me encanta verlo", o "Todo lo que pido en mi vida es a esa edad tener la misma energía y verme así de radiante como Shakira", son algunos de los comentarios que se leen en las diferentes redes sociales.

Desde siempre, Shakira cuida mucho su condición física y para estar siempre en forma practica diferentes deportes, entrena diariamente y lleva una dieta equilibrada que no solo le permite rendir al máximo en los ensayos y sobre el escenario, también entregarse en cada actividad que realiza. Todo esto le permite mantener el espectacular físico del que es dueña y que lució así unos días atrás desde las islas Maldivas.

