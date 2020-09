Alexander Delgado celebra el cumpleaños de su mamá Marilú con una espectacular fiesta en Nueva York

El pasado domingo la ciudad de Nueva York se convirtió en el escenario perfecto para que el popular cantante cubano Alexander Delgado celebrarse junto a los suyos el cumpleaños de su madre Marilú.

Junto a su pareja, la modelo cubana Mily Alemán, su hijo Alexander Jr., la homenajeada y otros miembros de la familia, el líder de Gente de Zona preparó una gran fiesta en honor a su progenitora en un restaurante con espectaculares vistas a La gran manzana.

Así quedó grabado en las imágenes que El Monarca subió a su sección de historias de su perfil de Instagram y que compartió con todos sus seguidores.

En los vídeos se puede apreciar cómo el convite estuvo animado por la alegría y 'la gozadera' de todos los allí presentes, quienes arroparon a Marilú en una noche que, de seguro, quedará para el recuerdo.

Luego de degustar una cena en una terraza, la familia tuvo su momento de celebración en el que no faltó la música y el baile. Marilú fue sorprendida por un grupo de mariachis, al parecer uno de sus estilos musicales favoritos, y le pusieron a la señora en la cabeza uno de los típicos sombreros mientras ella disfrutaba al máximo de los ritmos mexicanos.

Durante la fiesta tampoco faltó la gran tarta de cumpleaños para Marilú, en esta ocasión, un precioso pastel de tres pisos personalizado con colores azules, cremas y dorados. La homenajeada tuvo su momento estrella cuando le tocó posar ante la tarta mientras se iluminaba con una gran bengala y todos le cantaban Happy birthday a su alrededor.

"Cumple de lo más grande de mi vida", expresó Alexander Delgado en una de las historias. El reguetonero se dejó ver muy feliz de complacer a su madre y de regalarle una inolvidable velada en familia en la mismísima urbe de Nueva York.

Para nadie es secreto que Alexander Delgado y Marilú mantienen una magnífica relación y que desde los inicios de Gente de Zona, cuando estaba integrado por El Monarca y el cantante cubano Jacob Forever, la señora siempre fue un gran apoyo en la carrera profesional de su hijo.

Incluso, el reguetonero ha hecho mención a su madre en alguna que otra canción de la agrupación, como fue en el éxito La Mentirosa, donde se puede escuchar a Alexander Delgado cantar: "tu fanatismo no me impresiona ni mucho menos tu actitud, porque yo tengo caliente La Habana con la receta que me dio Marilú".

