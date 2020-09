Prensa oficialista de Cuba comparte recetas con tripas o mondongo

El portal oficialista Cubadebate compartió recetas culinarias hechas a base de tripas o mondongo, luego de la polémica generada tras las declaraciones del ministro de la Industria Alimentaria en Cuba, quien dijo que el país produciría alimentos para la población con tripas de cerdos, vacas y gallinas decrépitas.

En una sección "Sabor y tradición", en la que Cubadebate comparte recetas de cocina algunas veces bastante polémicas, la periodista Silvia Mayra Gómez refiere que el uso de las tripas no es nuevo.

"Siempre los embutidos se han hecho con tripas de cerdo y res. Ya más acá en el tiempo fue que surgieron las tripas artificiales para los embutidos", dijo.

"¿De qué nos extrañamos cuando se habla de tripa para preparar comida a la población, si siempre se usó la tripa de los puercos y las vacas para hacer embutidos, hasta que alguien ideó la tripa artificial?", sostuvo.

Por si fuera poco, la periodista cita como ejemplo a la Gran enciclopedia de la cocina, 1994 (Madrid), en la que exponen la receta del chorizo asturiano y el chorizo de Castilla, que se hacen con tripa de cerdo o de vaca.

"También está la longaniza (elaborada con tripa de cerdo), el lomo de cerdo embuchado (con el intestino grueso de puerco), las morcillas (con sangre y tripas de cerdo), la mortadela (con tripa gruesa de cerdo), las salchichas rojas y blancas (con tripa fina de cerdo) y la sobrasada, con tripa gruesa de cerdo", dice.

Incluso cita otros libros mexicanos y peruanos, en los que se usa el mondongo en la alimentación.

También la periodista cita el clásico de la cocina cubana, Cocina al minuto, de Nitza Villapol, en el que aparecen recetas como la butifarra criolla, para elaborarse con 3 varas de tripa de puerco saladas.

Por otra parte, indica que en el Manual del cocinero cubano aparece la morcilla de sal criolla, la butifarra criolla (se rellenan las tripas que ya se tendrán limpias) y las salchichas, que se envasan en tripas, además de la longaniza habanera, longaniza cubana, longaniza macurigeñas, longaniza trinitaria, butifarra blanca catalana, longaniza Vich, chorizo de Extremadura, sobreasada de Mallorca, salchichón y otros hechos a base de tripas.

El artículo de Cubadebate habla con bastante naturalidad de las tripas de carne de res o cerdo, cuando esos alimentos están cada día más difíciles de acceder para el cubano, más aun la res, que siempre ha sido un alimento prácticamente prohibido.

"Cubadebate es una revista satírica sobre la realidad cubana. Es la única explicación que le encuentro. Eso, o este artículo es una descarada burla y provocación al cubano de a pie", dijo un usuario de Twitter.

"Todos hemos comido tripas, esa no es la cuestión, somos un pueblo culto, ¿no? El problema está en que no es lo que se dice sino cómo se dice y quién lo dice. Quieren tapar el sol con un dedo y no reconocen lo que está mal por parte de ellos", comentó otro cubano.

"Trato de asimilarlo y no puedo. Todo parece un chiste gigante y de mal gusto. #AscoDePrensa", sostuvo otro comentarista.

Este artículo llega como respuesta en medio de las polémicas declaraciones de Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, quien dijo en la Mesa Redonda que el sector de la agricultura está a cargo de un nuevo plan para producir el MDM cubano.

“Se trata de un programa de otras especies, de ganado menor: patos, conejos… La agricultura tenía una planta que se está recuperando, y en la medida en que eso avance pudiéramos producir más comida y ahorrar en sustitución de importaciones”, aseguró.

Antes de dicho artículo, ya había salido una empresa estatal en defensa de Sobrino Martínez.

La empresa cárnica de Holguín, Tradisa, que comercializa sus productos con la marca Oro Rojo, dijo que las tripas naturales sustituyen a las tripas artificiales como las de plástico, celulosa o colágeno que son más perjudiciales para la salud humana, y es por eso que hacen "uso de esta práctica de élite a nivel mundial para lograr que nuestro producto final pueda ser disfrutado y degustado por nuestros clientes".

Las declaraciones del ministro cubano hicieron que Yunior Morales, locutor de programas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, respondiera con un contundente mensaje al gobierno: "Respeto para el pueblo cubano. Las tripas, gallinas "decrépitas" y los restos se los comen ustedes. Al final somos nobles porque aguantamos como bestias", dijo.