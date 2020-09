Seguridad del Estado amenaza con cárcel a youtuber cubano por "propaganda enemiga"

La Seguridad del Estado amenazó con entre tres y cuatro años de cárcel al youtuber cubano Jancer Moreno por hacer "propaganda enemiga".

El joven youtuber había sido citado a la estación policial para este 16 de septiembre a las 2 de la tarde.

Según relató Moreno en sus redes sociales, el oficial que lo atendió le mostró una carpeta con más de 40 publicaciones de su perfil de Facebook, y le cuestionó que era seguidor del presentador Alex Otaola y del Líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, entre otros detractores del régimen.

"Realmente era imposible entrar en debate, porque ni el cambiará su postura ni yo la mía, así que me dediqué a escucharlo y mover mi cabeza", cuenta Moreno.

También indicó que el oficial le dejó saber que esta era una citación preventiva, para alertarle de que puede enfrentar 4 delitos por sus publicaciones.

Entre los supuestos delitos que le cuestionan están el de propaganda enemiga; propagación de epidemia; incitación a delinquir, tras apoyar a las mujeres que el pasado sábado ocuparon apartamentos de un edificio construido para oficiales del Ministerio del Interior (MININT).

También se le acusó de desacato, según cuenta el youtuber, por su forma de no mostrar respeto a las autoridades. Además salió a relucir durante el interrogatorio el nombre de Mariela Castro, y en la carpeta estaban varias de sus publicaciones con el hashtag #yoquieropollomariela.

"Dice el Mayor que es seguidor de mis transmisiones en ADN Cuba, incluso se sabe hasta el horario en el cual transmito y que distorsiono la realidad porque no voy a la causa de las cosas, por ejemplo las colas", sostvo. "Pero bueno, yo no iba a entrar en un debate de ese tipo con un mayor de la Seguridad del Estado".

El día en que Jancel Moreno recibió la citación para el interrogatorio, dijo: "Pues que sepa el jefe que mañana a las 2 de la tarde estaré ahí. No entiendo qué quiere preguntar sobre mi que no sea de dominio público. Si por pensar diferente, alzar mi voz, tengo que recibir mil papelitos de estos, pues los coleccionaré, porque no soy ningún delincuente".