Ya está aquí "Perfecta", la esperada colaboración entre Luis Fonsi y Farruko

Desde hace días los fans de Luis Fonsi y Farruko esperan impacientes su primera colaboración juntos, y por fin, pueden escuchar el resultado en todas las plataformas digitales.

Perfecta es el nombre de la canción que une por primera vez a los dos puertorriqueños y en el que le cantan a esa mujer perfecta sobre una base de ritmos tropicales que comienza con los sonidos de una balada interpretada por Fonsi.

Sin duda, la unión promete sonar mucho en las plataformas de streaming y se postula como una de las propuestas musicales a éxito internacional de este mes. ¿Conseguirá ser otro tema de récords para los artistas?

En sus respectivas carreras, tanto Luis Fonsi como Farruko han puesto a voz a algunos de los temas urbanos más populares de los últimos años y que se han convertido en auténticos himnos. Mientras que en la lista de éxitos de Luis Fonsi encontramos títulos como Échame la culpa (con Demi Lovato) o el mega hit Despacito (junto a Daddy Yankee), en la de Farruko está Calma con Pedro Capó, al que posteriormente su unió Alicia Keys.

"Quiero decírtelo en secreto con una canción, no estoy borracho, lo prometo pero tú eres perfecta, tú eres perfecta pero no te has dado cuenta", dice la letra de la canción.

De momento, la canción ha sido lanzada sin compañía de un audiovisual. Aunque parece que sus fans no tendrán que esperar mucho para verles en un videoclip. Esta misma semana el intérprete de Girasoles publicó una foto desde el set de grabación. ¿Con qué sorprenderán Farruko y Luis Fonsi en el vídeo musical?

