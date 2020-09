Dura crítica a la novela cubana "El rostro de los días" en el NTV

La popular novela cubana El rostro de los días llegó a su fin el viernes. Las redes sociales han estado repletas de comentarios sobre el capítulo final y sobre la buena aceptación que ha tenido la producción de 83 capítulos.

Sin embargo, la nota discordante la puso el Noticiero de la Televisión Cubana en su sección Culturales, con una dura crítica de la periodista Lied Lorain, quien a pesar de que reconoció que la novela "ha tenido un gran impacto" en los televidentes, aseguró que sus realizadores no supieron investigar las historias que contaron y garantizar su credibilidad.

"Querer generar debate pero tomar los asuntos de manera superficial, no con la suficiente investigación, lleva al triste camino del mal tratamiento de los mismos", dijo sobre una novela que abarca temas tan actuales y reales como el abuso sexual infantil, el machismo, el aborto y la paternidad.

La periodista destacó que los temas abordados quedaron con demasiadas "lagunas" y "un sabor demasiado irreal para historias tan reales".

"¿Es necesario en nuestra Cuba definir que un embarazo en la adolescencia es causa de una violación para pensar en el aborto?", cuestionó.

A la producción también le dio latigazos: la novela no tiene un guion bueno ni sólido, no hubo naturalidad en los textos ni organicidad en las escenas, las historias no tenían correcta sintonía temporal y falló el diseño de personajes, la producción, la fotografía, la edición y el sonido, de acuerdo a la periodista.

La crítica no ha sido en absoluto bien recibida por los fieles televidentes quienes han pasado los últimos meses pegados a la pantalla cada noche que salía al aire la novela, y que consideran que la periodista "destruyó" El rostro de los días.

"Hay críticas que merecen críticas", aseguró en Facebook Rafael Ricabal, quien rechazó que se arremetiera "desde todos los flancos posibles contra la telenovela".

"¿Será que el público o la teleaudiencia cubana no tiene la capacidad intelectual para percatarse qué sirve y qué no?", cuestionó.

Ricabal dijo que no creía que semejante crítica fuera una creación de la periodista, sino que simplemente fue lo que le ordenaron leer.

"Considero una soberana falta de respeto el comentario emitido sin firma ni responsable visible en el NTV; una absoluta falta a la ética y creo que lo menos que merecen los artistas, técnicos, trabajadores del ICRT y público en general (que suele ser más inteligente que los críticos) es una sincera disculpa por parte del autor de los lamentables criterios emitidos", sostuvo.

"Contra, ¿por qué tan duro?", se preguntó el profesor de la Universidad de La Habana Javier López Fernández. "Hay que reconocer que la novela atrapó a los cubanos con una propuesta autóctona, austera y sencilla, a pesar que las tramas y subtramas pudieron ser enriquecidas de manera especializada, aunque la verdad, no estamos en presencia de Vale la Pena o Escriba y Lea".

"Quiero trasmitirle al estaf (de lujo) y al equipo de dirección que lo hicieron bien a pesar de tener muy poco con que hacer", añadió.

La novela también recibió sus respectivas críticas en otros dos flancos oficialistas: el periódico Granma, con un artículo firmado por Pedro de la Hoz y la periodista Paquita de Armas, quien recientemente estuvo en el centro del debate al pedir que se aplicara todo el peso de la ley a los cantantes Jorge Junior y La Diosa por supuestamente hacer una fiesta en plena pandemia.

De la Hoz añadió una crítica a la banda sonora, la cual "en pequeñas dosis hubiera sido admisible, pero abusiva cuando se despliega en todo momento y a toda costa, con secuencias que parecen videoclips insertados sin funcionalidad real".

Asimismo, tildó de "disfuncionalidad dramatúrgica" el enfoque que tuvo el triángulo familiar conformado por Lía, su madre y su padrastro René, luego de que este abusara de ella; uno de los temas medulares de la novela y que más debate generó en las redes.

Ernesto Cisneros, productor general de la banda sonora de la telenovela, dijo que el comentario de Lied en el NTV eran "un copy paste del artículo de Paquita", mal estructurado periodísticamente y con un mensaje contradictorio.

"No es una crítica... es un ataque de unos pocos. Y sí, la música me quedó muy bien", apuntó el también arreglista y tecladista de Buena Fe.