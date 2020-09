Yomil recuerda sus inicios con una foto junto a El Dany del año 2011

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo Puentes ha querido recordar sus primeros años de carrera profesional junto a su compañero Daniel Muñoz Borrego, mejor conocido como El Dany y quien falleció de forma repentina el 18 de julio de este año.

Para ello, el cantante de música urbana compartió en sus redes sociales un retrato antiguo en el que aparecen los dos posando juntos y que fue tomado en 2011 cuando ambos formaban la agrupación DpuntoD, nombre predecesor de la hoy popular Yomil y El Dany.

"Feliz inicio de semana animal, hoy amanecimos con esta foto del baúl de los recuerdos de los tiempos de DpuntoD, año 2011", agregó el joven a su publicación.

La imagen no solo ha sacado el lado nostálgico de Yomil, sino también el de muchos seguidores de la agrupación que fueron testigos de aquella época en la que los intérpretes comenzaban a abrirse camino dentro del género urbano de la isla.

"Wow qué nostalgia me trae esa foto. Lindos recuerdos", "Los fenómenos musicales", "Yo viví esos tiempos, de madre hermano", "Otro día en el que aún no me creo que todo esto pasó y El Dany no está con nosotros" o "Qué buena época, los recuerdo a los dos con mucho cariño", son varios de los mensajes que le han dejado a Yomil.

Precisamente, en el año 2011 los dos cantantes urbanos dejaron atrás el proyecto DpuntoD tras dos años de haber estado cosechado pequeños logros en Cuba y ganarse el público con sus canciones.

Sin embargo, aunque dicen que las segundas partes nunca son buenas, para los reguetoneros supuso el camino directo al éxito cuando en 2015 decidieron volver a formar un dúo pero esta vez bajo el nombre de Yomil y El Dany.

Este 26 de agosto se cumplieron cinco años de haberse fundado la agrupación y fue celebrado con el lanzamiento del álbum Los Champions, el cual incluye la colaboración de más de 30 exponentes del género.

Desafortunadamente, El Dany fue uno de los grandes ausentes en esta fecha, pues falleció con apenas 31 años de edad en la mañana del 18 de julio en el hospital Calixto García de La Habana, a causa de una afección cardiovascular aguda, según comunicaron medios oficiales.

