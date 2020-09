Viuda de John McCain respalda a Joe Biden: "Somos republicanos, sí, pero estadounidenses ante todo"

Cindy McCain, viuda del fallecido senador republicano John McCain, ha respaldado públicamente a Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de EE.UU. Sin alusiones directas a Donald Trump, McCain dio argumentos para justificar su elección.

“Mi esposo John vivía con un código: el país primero. Somos republicanos, sí, pero los estadounidenses ante todo. Solo hay un candidato en esta carrera que defiende nuestros valores como nación, y ese es Joe Biden”, escribió en Twitter la viuda de quien también fuera candidato del partido republicano a la presidencia en 2008.

“Joe y yo no siempre estamos de acuerdo en los temas, y sé que él y John ciertamente tuvieron algunas discusiones apasionadas, pero él es un hombre bueno y honesto. Él nos guiará con dignidad”, añadió Cindy en otro mensaje.

“Será un comandante en jefe del que puede depender la mejor fuerza de combate de la historia del mundo, porque sabe lo que es enviar a un niño a luchar”, concluyó.

Medios estadounidenses estiman que el respaldo de Cindy McCain podría ayudar a Biden a conseguir el voto de republicanos descontentos con Trump, y a darle un impulso al exvicepresidente en Arizona, un estado que McCain representó en el Congreso durante 35 años.

"Cindy, me siento profundamente honrado de contar con tu apoyo y tu amistad. Esta elección es más grande que cualquier partido político. Requiere que todos nos unamos como un solo Estados Unidos para restaurar el alma de la nación. Juntos lo haremos", respondió Biden en la misma red social.

Donald Trump ha mantenido una relación tensa con miembros de la familia de John McCain desde hace años. Medios locales recuerdan que el ahora presidente, en 2015, dijo de McCain: “Era un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada... Perdió y nos decepcionó. Nunca me gustó tanto después de eso. No me gustan los perdedores”.

El presidente norteamericano, además, criticó públicamente a McCain en numerosas ocasiones y se molestó cuando el senador votó en contra del esfuerzo de Trump por revocar el Obamacare.

Biden dijo a los donantes el martes por la noche que el respaldo de Cindy McCain venía “por lo que (Trump) habla sobre cómo mi hijo y John y otros que son héroes, que sirvieron a su país. Ya sabes, dijo que son 'perdedores, tontos' ".

El candidato demócrata se refería a los comentarios que supuestamente Trump hizo burlándose de los muertos de guerra estadounidenses, y que el presidente norteamericano niega haber hecho.

No es secreto que a John McCain y a Joe Biden los unía una amistad, a pesar de ser de partidos políticos diferentes. John McCain fue asignado como ayudante militar de Biden, entonces senador, durante un viaje al extranjero, y sus familias formaron una amistad duradera.

Luego los unió un motivo doloroso, compartieron un vínculo por el glioblastoma, un cáncer agresivo que mató al hijo de Biden, Beau, tres años antes de que McCain sucumbiera a la misma enfermedad. En octubre de 2017, McCain recibió de manos de Biden la Medalla de la Libertad.

McCain murió en 2018 y recibió un funeral de estado al que asistieron no pocos demócratas, Joe Biden entre ellos.

John McCain dijo en 2016 que no podía apoyar a Trump ni a Hillary Clinton en 2016, citando los comentarios degradantes de Trump sobre las mujeres. “No es agradable para mí renunciar al candidato de mi partido”, dijo McCain durante un debate mientras buscaba su sexto mandato en el Senado.

A finales de agosto de este año, más de 100 ex empleados del difunto senador republicano John McCain firmaron una carta respaldando al candidato demócrata Joe Biden a la presidencia, en un reproche al presidente Trump, quien frecuentemente chocaba con el veterano senador de Arizona.

Publicado en Medium, el personal escribió que el lema de McCain, "El país primero", los inspiró a apoyar la candidatura de Biden. La "falta de liderazgo competente de Trump, sus esfuerzos por agravar en lugar de salvar las divisiones entre los estadounidenses y su falta de defensa de los valores estadounidenses" de Trump llevaron a los empleados a Biden, añadieron.