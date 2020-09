Karol G aclara a quién está dedicado su último tema tras la confusión de sus fans

Canción que estrena Karol G, canción que se convierte en éxito. La cuarentena por la pandemia ha sido muy productiva para la colombiana, que tiene pendiente el lanzamiento de su próximo álbum. Pero mientras que llega el momento de escuchar toda una colección de nuevos temas interpretados por ella, la reguetonera deleitó a su comunidad de fans con Ay, DiOs Mío!, un tema que no ha dejado de sonar desde julio.

A pesar de no poder bailarlo en bares o discotecas, sus seguidores no han parado de escucharlo y cantarlo a viva voz desde sus hogares. Pero parece que muchos no lo han hecho con la letra correcta...

Una frase en concreto de la canción ha generado confusión y debates en el mundo virtual. Incluso la misma Karol G ha intervenido para arrojar un poco de luz sobre esta disputa.

En el estribillo de la canción, Karol G dice: "Emma me escribió y me dijo a mí, que le gustaban todas mis canciones" . Pero en vez de Emma, muchos entendían "Ella" o "Tu man" (como indican los subtítulo de Youtube).

Ha sido a través de las stories de Instagram, que la 'bebesita' ha dejado claro que dice "Emma", el diminutivo del nombre de su prometido Emmanuel, más conocido por su nombre artístico Anuel AA.

La cantante se ha tomado toda esta confusión con gran sentido del humor e incluso compartió un meme protagonizado por ella misma para ilustrar la cara de muchos fans que cantaban mal el verso de la canción.

No es de extrañar que Karol G y Anuel AA se inspiren mutuamente para las letras de sus canciones, ya que su historia de amor es una de las más bonitas del mundo del género urbano.

Se conocieron durante el rodaje del videoclip de Culpables (2018) -su primera canción juntos- donde surgió la chispa entre ellos. Pronto comenzaron a vivir su romance alejados del foco público hasta que en noviembre de ese mismo año dieron a conocer que estaban juntos con un beso durante un concierto en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

