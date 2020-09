Cantante español Pablo Alborán estrena tema escrito junto a Diana Fuentes

El popular cantautor español Pablo Alborán está de estreno con el tema Si hubieras querido, en cuya autoría también ha participado la artista cubana Diana Fuentes.

El tema se lanzó este 24 de septiembre y está teniendo una gran acogida, con más de medio millón de reproducciones en YouTube. Además, ya está en las listas de Amazon Music y Spotify.

Diana comparte este mérito pues, aunque no la interpreta, parte de esta hermosa canción salió de su tintero, lo que la reafirma como una talentosa compositora.

"Un sueño para mí compartir la autoría de esta joya de canción", escribió Diana Fuentes en su cuenta de Instagram, en un mensaje en el que destacó que es una gran admiradora de Pablo Alborán.

En febrero, Diana adelantó que estaba trabajando en un proyecto musical con Alborán y el reconocido productor Julio Reyes.

Esta no solo es la primera vez que Diana colabora con el cantautor, sino también la primera ocasión en que Alborán comparte la autoría de un tema con una compositora.

"Si hubieras querido trata sobre ese desamor que todos hemos vivido alguna vez y ese momento en el que te das cuenta de que esa persona que pensabas que te amaba, realmente no te quería tal como eras. Como años de tu vida pueden morir en un solo día", dijo Alborán en sus redes sociales.

Si hubieras querido es el primer sencillo del próximo disco de Pablo Alborán titulado Vértigo, su quinto álbum de estudio.

Con respecto al nombre del disco, el artista español dijo: "Vértigo es el título más honesto que podía darle a este álbum. Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo, pero por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo".

