Actriz cubana María Isabel Díaz en el elenco de Patria, la esperada serie de HBO sobre ETA

La reconocida actriz cubana María Isabel Díaz Lago forma parte del elenco de la serie Patria, primera producción de HBO Europe, que vio la luz este 27 de septiembre y ya ha recibido un aluvión de críticas positivas.

"Aquí está ya #PatriaHBO y sé que se me apretará el pecho viéndola y viviéndola.

Agradecida a todos de formar parte de esta indispensable serie", escribió la chica Almodóvar cubana junto al póster de la serie.

Patria, basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, realiza un recorrido de tres décadas en el País Vasco bajo la sombra del grupo terrorista ETA, a través de las vivencias opuestas de dos familias divididas por el conflicto.

María Isabel Díaz encarna a Celeste, un personaje secundario de origen latino, cuidadora de Arantxa, la hija discapacitada de Miren (madre de uno de los etarras).

La serie tuvo su premier en el Festival de San Sebastián y ha sido aclamada por la crítica especializada. En HBO ya están disponibles los dos primeros capítulos y los restantes seis se estrenarán semanalmente.

El propio Aramburu confesó que no había sido capaz de retener las lágrimas al ver la adaptación televisiva de su propia novela.

"No pude ver más de un capítulo por día, porque me golpeaba emocionalmente muy fuerte; aquí no se enfrenta uno a palabras que tiene que descifrar serenamente, las imágenes no dan tregua. Me pareció una serie de grandísimo nivel en todos los sentidos. No caí en la trampa de buscar mi novela en ella pero es muy fiel, no solamente a los hechos narrados sino a su atmósfera. Las interpretaciones son de grandísima calidad", expresó el escritor a La Vanguardia.

La ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en español País Vasco y Libertad) fue una organización terrorista nacionalista vasca, que se proclamaba independentista y socialista, que principalmente buscaba independizar a Euskal Herria (País Vasco) de España y Francia y que infundó el terror en la región desde los años 60, mediante el asesinato, el secuestro, la tortura y la extorsión.

El 2 de mayo de 2018 ETA remitió una carta a varias organizaciones y agentes vascos, en la que anunciaba la disolución "de todas sus estructuras y daba por terminada su iniciativa política".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.