Doctor Fauci considera muy preocupante decisión de Florida de abrir bares y restaurantes

El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo este lunes que la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de reabrir completamente los bares y restaurantes en el estado es "muy preocupante" y podría conducir a un aumento de de los contagios de coronavirus, que serían más peligroso con la temporada de gripe en el horizonte.

El viernes pasado, el gobernador republicano emitió una orden ejecutiva que elimina las restricciones a bares y restaurantes que les habían impedido operar a plena capacidad.

“Eso es muy preocupante para mí, quiero decir, siempre lo hemos dicho yo y la Dra. Deborah Birx, que es la coordinadora del grupo de trabajo: se trata de algo con lo que realmente debemos tener cuidado”, dijo Fauci al programa ABC Good Morning America este lunes.

El experto agregó: “Cuando estás lidiando con la propagación en la comunidad y tienes el tipo de entorno donde la gente se reúne, sobre todo sin mascarillas, realmente estás buscando problemas. Ahora es el momento de aguantar un poco".

Las estadísticas oficiales más recientes hablan de al menos 700 556 casos de contagio y 14 031 muertes relacionadas con COVID-19 en Florida desde el inicio de la pandemia, aunque el recuento de casos y las hospitalizaciones han tenido una reciente tendencia a la baja.

Durante la semana pasada, hubo un promedio de 2,401 casos por día en el estado, una disminución del 4% con respecto al promedio de dos semanas antes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido a los gobiernos locales que, antes de cualquier reapertura, las tasas de positividad en las pruebas deben permanecer en el 5% o menos durante al menos 14 días.

En Florida, existe una gran discrepancia en las cifras reportadas. Según los datos de la universidad Johns Hopkins, la tasa de positividad promedio actual de siete días es del 10,6%. Sin embargo, la base de datos del Departamento de Salud de Florida indica que, a partir del sábado, la tasa actual de positividad continua de dos semanas es solo del 4.2%.

La senadora estatal demócrata Linda Stewart le dijo al periódico Orlando Sentinel que “no estaba tan convencida de que las estadísticas [sobre el coronavirus] se estén informando de manera precisa. Espero que lo sean... Simplemente no, realmente no creo que debamos jugar a la política con la salud pública".

Por su parte, el gobernador DeSantis explicó que él cree que imponer cierres, “donde la sociedad se tambalea, la gente está sin trabajo, los niños no van a la escuela, eso no va a funcionar". Ese no es el camino a seguir para nosotros", agregó.

Varios empresarios y dueños de locales de ocio floridanos se han quejado recientemente de que llevan demasiado tiempo cerrados y su economía está en riesgo.

En el Condado de Miami-Dade ha habido bares, como el famoso CubaOcho de la Pequeña Habana, que hace dos semanas desafiaron la prohibición del alcalde Carlos Giménez, que propuso esperar a una vacuna para reabrir.