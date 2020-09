Meliá se pronuncia sobre accidente en hotel de La Habana que causó la muerte a un empleado de Cubana de Aviación

La cadena hotelera española Meliá ha emitido un comunicado oficial sobre el accidente ocurrido el 12 de septiembre, cuando un ascensor del Meliá Habana se cayó y dejó herido un trabajador de la aeronáutica civil cubana.

En la nota, difundida en su perfil en Facebook, Meliá asegura que "todos los elevadores de la instalación contaban con su correspondiente licencia operativa, la cual había sido renovada en enero con una vigencia de un año", a la par que informa que tras el accidente decidieron paralizar los elevadores del recinto para "realizar una nueva revisión, por parte de la empresa certificadora, que ratifique su correcto estado técnico y permita retomar su funcionamiento".

"Periódicamente se llevaban a cabo las inspecciones técnicas requeridas para garantizar su correcto funcionamiento" afirma el documento oficial, donde aseguran estar colaborando con las autoridades cubanas en la investigación de las causas del suceso, y que una vez finalizado el proceso les darán a conocer las conclusiones.

El trágico suceso ocurrió cuando uno de los elevadores del hotel Meliá Habana se desprendió desde el quinto piso y cayó. En su interior se encontraba un tripulante de la aerolínea Cubana de Aviación, que resultó gravemente herido y días después falleció.

“Meliá Hotels International y sus trabajadores sentimos profundamente lo sucedido y queremos transmitir a su familia y amigos nuestras más sinceras condolencias”, concluye el comunicado, donde se afirma que se mantuvieron al tanto de la salud del herido.

A pesar de los días transcurridos y de la gravedad del suceso, existe un profundo silencio por parte del Gobierno cubano acerca del mismo, que CiberCuba dio a conocer y del que solo se han divulgado detalles en las redes sociales.

El pasado sábado por la madrugada murió en el hospital Calixto García el trabajador del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) Luis Alberto Lima Mesa, de 50 años, tras 16 días luchando por su vida.

Un amigo confirmó su deceso a esta redacción y señaló que el entierro sería el domingo, sobre las tres de la tarde, con un número limitado de personas.

Otra fuente que no quiso revelar su identidad reveló que los médicos querían trasladarlo al hospital Hermanos Ameijeiras, pero optaron por no hacerlo al no lograr estabilizar sus parámetros de salud.

Lima Mesa sufrió dos paros cardíacos, explicó en su cuenta en Facebook otro amigo suyo, identificado como Armando Toledo Valdés.

CiberCuba contactó con un médico del hospital Calixto García quien dijo que manejan “con mucho misterio todos los detalles del caso”, el cual está siendo controlado de manera especial.

El accidente tuvo lugar el 12 de septiembre pasado cuando se desplomó uno de los ascensores del hotel Meliá Habana, en el que iba Lima Mesa, quien sufrió fracturas en la columna y las piernas, y una costilla le perforó un pulmón.

El tripulante cumplía una cuarentena de 14 días en el hotel tras arribar al país de Venezuela, custodiando el IL-96 300 M de Cubana de Aviación, confirmó una fuente oficial que pidió quedar en el anonimato.

Al momento de su muerte, Luis Alberto Lima Mesa era especialista en Seguridad Operacional de Cubana de Aviación, conocido como cazabombas.