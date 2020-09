Desde la tripa: La bebé de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca muestra que tiene tanto ritmo como sus papás

Todavía no ha nacido, pero parece que la hija de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca tiene futuro en las pistas de baile... Así lo demuestra un vídeo que compartió la modelo venezolana de su barriga, la que se mueve con energía mientras suena una canción del colombiano Camilo.

Si por algo se hizo conocido el multimillonario italiano en las redes sociales fue por su indudable ritmo y sus trabajadas coreografías, las que le ha convertido en toda una eminencia en el mundo virtual. Ahora es su novia la modelo venezolana la que co-protagoniza con él casi todos estos bailes que acumulan millones y millones de reproducciones, pero parece que dentro de poco el empresario tendrá una nueva cómplice para sus bailes: su hija.

La joven 'influencer' compartió en las stories de Instagram un vídeo de su panza mientras sonaba el más reciente éxito del cantante Camilo Echeverry, Vida de Rico, y sus ritmos son tan contagiosos que la bebé dentro de la tripa de su madre no se pudo resistir a dar unas cuantas patadas. ¡Atentos!

Pero la bebé no es la única que no pudo no contagiarse de la nueva canción del colombiano, ya que la popular pareja también quiso demostrar sus mejores pasos al ritmo del tema.

Y como suele habitual cada vez que el excéntrico multimillonario comparte un vídeo bailando, el post supera en apenas 24 horas los 4.7 millones de reproducciones. Una cifra que sigue subiendo.

Los futuros padres se encuentran disfrutando de estos últimos meses de embarazo en L'Ermita, la lujosa finca que tiene el italiano en su Bolonia natal, donde están ultimando los detalles para darle la bienvenida su princesa, la que según informó el doctor podría llegar antes de lo previsto...

