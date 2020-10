Gallardo Law Firm aborda la responsabilidad de los padres en la aplicación de las vacunas en caso de divorcio

Actualmente el 30 por ciento de los padres en Estados Unidos está en contra de ponerles a sus hijos menores de edad la vacuna contra la gripe, una tendencia que podría repetirse en un futuro próximo, cuando ya esté disponible la vacuna del coronavirus,

¿Qué sucede si dos padres divorciados no se ponen de acuerdo en esto, y uno quiere vacunar al niño y el otro no?

Previendo esa posible situación, abogados de la compañía Gallardo Law Firm, con sede en Miami, Florida, abordaron el tema en declaraciones al programa Contigo, realizado en colaboración con CiberCuba.

La letrada Leisy Jiménez, experta en temas de familia, explicó la importancia de delimitar, al momento de firmar el acta de divorcio, la responsabilidad que tendrá cada padre en cuanto a las decisiones de la vida de los hijos.

Según Jiménez, una cosa es la custodia –que se refiere al tiempo– y otra quién toma las decisiones.

“Puede haber un padre que tenga al 100 por ciento la custodia del menor y no pueda tomar decisiones solo, porque la ‘parental responsibility’ (responsabilidad paterna) está dividida en partes iguales”, precisó.

“Si la tienen en partes iguales, los dos tienen que ponerse de acuerdo. Si no lo hacen, hay que ir a Cortes para que el juez decida cuál es el mayor interés del niño”, agregó.

En ese punto del proceso, cada uno de los padres deberá traer a un científico o experto que exponga ante el juez los riesgos probables de esa vacuna, los cuales aún no son muy conocidos.

“Va a ser difícil establecer que (ese experto) tiene suficiente conocimiento, porque de esas vacunas, la que más adelantada está, está en la fase 3, y no ha sido aún (aplicada) en una población tan grande como para que un experto pueda decir: ‘en un futuro estos serían los efectos’”, advirtió la abogada.

La otra parte del proceso tendría entonces que presentar a un experto que demuestre lo contrario.

“Cuando las personas empiecen a llevar los casos a Corte, y después que haya alguna apelación y se sepa lo que decida el Supremo, entonces ahí se verá cual es la decisión” a tomar, sentenció la representante de Gallardo Law Firm.

Jiménez alertó que para evitar este tipo de conflicto es vital saber que si un padre tiene ya ganada la denominada ‘ultimate decision’ (decisión final), será ese el que tome la decisión final, en este caso, si vacunar al niño o no.

“Eso es lo importante de cuando tú haces una separación, tener un ‘parental responsibility’, porque las personas piensan que tienen la custodia y a veces ni revisan que están firmando –en las decisiones–, que no las tienen divididas en partes iguales. Y si no es en partes iguales, el que tenga la ‘ultimate decision’ será el que decida, y no tiene ni que pedirle permiso al otro padre”, concluyó.