¡Lo logró!: Naomi pasa a la final de The Voice Kids Francia

Naomi Ayé Vajdovics Suárez, la niña de 11 años, hija de una cubana del reparto Santa Bárbara, en Santiago de Cuba, ha pasado a la final del programa de cazatalentos de la música The Voice Kids Francia.

La niña prodigio que canta, toca el piano y habla cinco idiomas, consiguió en la noche de ayer sábado 3 de octubre su pase a la final con el tema "I will never love again", de Lady Gaga.

Su interpretación magistral mereció los halagos de los jueces del jurado. El primer piropo se lo dedicó el presentador de La Voz Francia, Nikos Aliagas, que tras ver su actuación destacó que ésta era fruto de la madurez inusual en una niña de 11 años y también del trabajo con su coach, el cantante gitano francés Kendji Girac.

"De verdad he pasado un momento maravilloso. Como dice Jenifer (miembro del jurado de The Voice Kids) eres una mariposa y tengo mucha suerte de tenerte en mi equipo. En las repeticiones y aquí en el escenario me pusiste los pelos de punta. Con tan solo 11 años es increíble cantar como lo has hecho", le dijo Kenji Girac.

Jenifer, popular artista francesa, apoyó la apreciación del coach de Naomi: "Vemos la evolución de Naomi. Y esta noche creo que Naomi se ha revelado ante nosotros ya que nunca te hemos escuchado cantar de esta manera. Me da muchísimo gusto que hayas elegido esta canción que te ha ayudado mucho. Eres una oruga que se ha convertido en mariposa", le dijo.

En la noche de este sábado 3 de octubre, compitieron 4 concursantes por cada uno de los cuatro jueces del jurado de The Voice Kids. O sea, hubo 16 aspirantes a pasar a la final. Pero sólo podían pasar ocho. Entre ellos, la niña Naomi Ayé Vajdovics Suárez, nacida en Luxemburgo, pero cubana hasta la médula.

El mismo día de la final, Naomi confesó a CiberCuba que estaba nerviosa porque aunque la actuación ya estaba grabada, ella no sabía qué habían decidido los jueces. En todo caso dejó claro que ya sólo por el hecho de participar en el programa se sentía ganadora.

Naomi se llevó los halagos del público y el jurado del programa que transmite TF1 en las audiciones a ciegas celebradas en agosto pasado cuando su interpretación de Bohemian Rhapsody, de Queen, estremeció a todos.

El jurado de The Voice Kids está entregado por Jenifer, Soprano, Kendji Girac y Patrick Fiori. Ellos decidirán quién se lleva el premio del programa en la gala que se celebrará el próximo 10 de octubre, pasadas las nueve de la noche.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.