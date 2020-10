Multan a joven cubano con 2000 pesos por tener la punta de la nariz fuera del nasobuco

Un joven cubano que se identifica en su perfil de Facebook como Nenuko Tëämpësäd ha estallado de indignación por el atropello del que, según cuenta en su post, fue objeto el pasado fin de semana por parte de la policía.

Por tener “la puntika de la nariz afuera del nasobuco”, la policía ha impuesto una multa de 2.000 pesos a este joven, además de retenerlo dos horas en el calabozo de la estación de Zapata por “propagación de epidemia”.

Los hechos ocurrieron mientras Nenuko iba detrás de su hermano desplazándose en una bicicleta eléctrica. El viento o la imposibilidad de usar las manos, o sencillamente un segundo de distracción, hicieron que su mascarilla se deslizase dejando fuera la nariz. Al momento tenía a la policía poniéndole una multa.

Según refiere el joven, no solo lo multaron, sino que lo esposaron, lo subieron al coche patrulla y lo llevaron a la estación de policía. “Como a un delincuente… en mi vida me habían puesto unas esposas”, se queja.

En la narración que hace de los hechos, denuncia que al entrar en la patrulla al parqueo de la estación, aparecieron dos policías sin nasobuco para conducirlo al interior. Tuvo que ser el propio chofer de la patrulla que efectuó el arresto, el que dijera a sus compañeros que se pusieran la mascarilla.

“Ellos si pueden tenerlo abajo (el nasobuco) porque les da la gana. Sin embargo yo ando con mi nasabuko para cuidarme yo y a los demás. Se me baja y se me sale la nariz y ahí están los cazadores esperando que se te caiga el nasabuko o se te zafe para ya tú sabes”, dice el joven, dando a entender que la policía está haciendo zafra con las multas.

Nenuko es uno de tantos cubanos que piensa que las autoridades del país están recaudando de manera inmisericorde con la imposición de multas y sanciones que responden a la situación epidemiológica que vive el país, cuya economía también está en estado crítico.

“La economía del país en el piso porque nadie está trabajando… Y estos ‘taco-taco’ vienen sin importarles de dónde viene tu dinero y te meten el corrector… ¡Ah ya; y en 10 días, sino se duplica! ¡Coñooo están acabando!”, manifiesta el joven.

“De verdad asere, no quería ver la realidad, pero hoy me tocó vivirla y verla con mis ojos”, dice este joven cubano. “Toda la 40tena tranquilo, en casa siempre, y sin un tique (multa)… Hoy salí y vaya: me echaron 2000 por uso incorrecto del nasabuko. Yo no trabajo, así que no voy a pagar ná”.

El riesgo de que le dupliquen la multa no hace que este joven cubano se muestre conforme con lo que considera un abuso y una injusticia. Su actitud de objeción de conciencia parece firme, así como su voluntad de denunciar este atropello a través de sus redes sociales.

“¡Qué falta de respeto e hijos de puta; porque eso no tiene otro nombre!”, se queja indignado este joven, como muchos otros, víctima de la carta blanca dada por las autoridades a sus cuerpos represivos.

Esposado y en el calabozo, además de multado, Nenuko avisa lo que podría pasarle: “Si no cogí coronavirus por la peste a meo y mierda que había en el calabozo, ya saben, ¡candela!”.

Ante las dudas de algún usuario que considera exagerado el testimonio de Nenuko, pues en situaciones parecidas a él no lo han llevado a la estación, este le contesta: “Hermano me pasó hoy e iba en una bicicleta ELECTRIKA hablando con el hermano y el nasabuko se me bajó. Cuando miro pal lado, el taxi de la ferpa azul. Me llevaron para Zapata y C, y me soltaron 2 horas después”.

Otro usuario también le replica al mismo: “Buenas noches, le aseguro que ha corrido usted con una suerte de astro. A mi vecino lo llevaron a un calabozo por no tener el naso puesto en la puerta de su casa. Ellos cuando están para joder lo hacen sin importarles absolutamente nada. Ahhh y yo vivo en centro Habana”.

“¡Sí son así, y bien! ¡A una amiga mía se la pusieron por tener el nasobuco abajo en la puerta de su casa! Y para pegarte la multa si te llevan para la unidad. ¡A ella le llamaron a la patrulla la montaron y se la llevaron!”, contesta otra joven en los comentarios.

Por último, contestando a otros comentarios que le hablaban de la necesidad de tener cuidado para evitar la propagación, Nenuko adjunta un foto con la siguiente observación: “Mira esta perra cola para coger aseo en el barrio. ¿Akaso eso no es propagación?

Cola en La Habana / Facebook del joven

El Gobierno de La Habana impuso en septiembre y los primeros días de octubre más de 17 mil multas a partir de lo que establece el Decreto 14 del Consejo de Ministros de Cuba y que pretende controlar la movilidad de los ciudadanos y la trasmisión del nuevo coronavirus. La intención declarada de este Gobierno es seguir con esta política, según afirmaron autoridades en la mesa redonda.