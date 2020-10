Cantante cubana Daymé Arocena defiende el uso medicinal de la marihuana: "Acaba de salvar mi vida"

La cantante cubana Daymé Arocena ha defendido el uso medicinal de la marihuana y ha cuestionado la prohibición de una planta que califica de “bendita” y “beneficiosa” en su utilización con fines terapéuticos.

"¡Esto es THC y acaba de salvar mi vida!”, así comenzó Arocena una publicación en sus redes sociales en la que defendió las propiedades medicinales de la planta, pues gracias a una pomada elaborada con uno de los activos del cannabis, el THC, asegura haberse aliviado de una severa crisis de migraña en pocos minutos.

"Llevo años sufriendo de ataques de migraña todos los meses como 'acompañante habitual' de mi período menstrual. Las personas que tenemos este padecimiento sabemos que pocos dolores se comparan con este: en mi caso personal tengo que permanecer en penumbras como un vampiro, me derrumbo, básicamente levito como un alma sin rumbo durante días. Lo peor es que te acuestas a dormir y te despiertas con el mismo dolor o peor", relató la cantante.

"Hace años que consumo un medicamento muy agresivo llamado Excedrin, que es una mezcla de Aspirina, Acetaminophen y Cafeína. Sin él los migrañosos casi no podemos vivir ¡Pero ayer mi vida cambió!", añadió.

La intérprete cuenta que una amiga que cultiva marihuana en su casa en Canadá -donde también reside la cantante cubana- le untó una pomada elaborada con cannabis y le alivió el dolor en cinco minutos.

“¿Cómo se puede prohibir en tantos lugares del mundo una planta tan bendita y beneficiosa? ¿En qué sociedad tan hipócrita estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué pasa con los gobiernos y las farmacéuticas, que nos están escondiendo la bola?”, se pregunta la cantante.

Dice que le gustaría que le devolvieran todo el dinero que gastó intentando controlar un dolor que podía solucionar con una pomada hecha en casa.

“Los que me conocen saben que no fumo, ni tomo... De hecho no me gusta el humo en mi boca pero la marihuana puede ser consumida de muchas maneras y aliviar muchos males”, concluyó.

La marihuana en Cuba

En el caso de Cuba, la Resolución No. 23/2020 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) determina la prohibición total de la tenencia, importación o transportación de la marihuana y sus productos derivados por parte de viajeros o en paquetes comerciales.

Esa disposición no exime incluso a las personas que porten prescripciones médicas para el consumo de esas sustancias con fines terapéuticos.

En los comentarios a su publicación, la propia Daymé Arocena agradeció “a la vida por estar en estos momentos en Canadá! País donde el uso y cultivo de la planta ancestral es legal. Cada persona lo puede hacer en su casa....Así como sembrar una rosa. Ashe!”.

Mientras a nivel internacional la marihuana avanza en su legalización ya sea en su uso exclusivamente medicinal o incluyendo también el uso recreacional, el Código Penal cubano prevé condenas de cárcel de hasta diez años de privación de libertad para quien trafique, compre, introduzca o saque del territorio nacional marihuana u otras plantas de propiedades similares. En el caso de tráfico de grandes cantidades la sanción ronda entre los 15 y 30 años de privación de libertad.

Un artículo publicado en 2019 en el portal oficialista Cubahora, titulado “El mito de la acción medicinal de la marihuana”, firmado por el doctor Alberto Quirantes Hernández, calificaba de “caballo de Troya” el uso medicinal del cannabis.

“Después de los más de veinte años transcurridos de relajación de las leyes sobre la marihuana, conviene preguntarse si todavía son sólidos los argumentos médicos originales esgrimido para hacerlo. Y es valedero hacerse las siguientes preguntas: ¿Ofrece la marihuana un tratamiento médico convincente para algunos de los padecimientos más arraigados y difíciles? ¿Son superiores sus riesgos a sus beneficios?”, se preguntaba el doctor cubano.

Tras argumentar la presunta falta de pruebas sólidas sobre las ventajas, el doctor concluía que “la falta de eficacia de la marihuana y sus compuestos en el tratamiento de síntomas relacionados con el cáncer y su tratamiento, el dolor crónico y la esclerosis múltiple, debería avivar las inquietudes de que los médicos posiblemente han sido utilizados simplemente como peones involuntarios en la campaña para su legalización promovida por oscuros intereses”.

Las leyes vigentes y la opinión de al menos una parte de la comunidad médica cubana no hacen prever que a corto plazo la isla legalice el uso medicinal de la marihuana.