Surfista profesional tras encuentro con un tiburón: "Vienen jornadas de golf"

El reconocido surfista Matt Wilkinson tuvo un encuentro cercano con un tiburón de 1.5 metros mientras surfeaba en una playa australiana este miércoles.

Sin embargo, tuvo la suerte de ser advertido a tiempo del peligro gracias a un dron operado por socorristas. El hecho ocurrió en Sharpes Beach, en la ciudad de Ballina, en la costa australiana de Nueva Gales del Sur.

“Estaba surfeando por la parte de atrás de Sharpes Beach y navegando solo, escuché un chapoteo y un ruido, miré a mi alrededor y no pude ver nada”, dijo Wilkinson.

“Luego bajó el dron y me dijo que había un tiburón peligroso en la zona y regresé a la playa”, añadió en declaraciones a la prensa local.

El surfista declaró que arribó a la orilla sintiéndose un poco raro y que lo estuvo todavía más cuando los socorristas le mostraron las imágenes y se dio cuenta de lo cerca que llegó a estar de él el tiburón.

“He estado surfeando con tiburones toda mi vida y entiendo que están allí y sé lo suficiente sobre ellos para saber que no tienen demasiado interés en los humanos. Me alegro de que hoy el tiburón lo reconsiderara en el último segundo”, dijo Wilkinson.

"Creo que se están acercando algunas rondas de golf", bromeó en Instagram cuando compartió las imágenes.

“Salió de la nada, luego se dirigió directamente a Matt. Se movió bastante rápido. Lo estaba rastreando, notifiqué a los socorristas y usé el altavoz del dron para sacar a todos del agua. En diez segundos estaba junto al surfista y cinco segundos después se había ido”, dijo por su parte el operador del dron.

Wilkinson comentó que su esposa quedó escandalizada con las imágenes y le pidió que no surfeara al menos por un par de días.

En los últimos tiempos los drones se ha convertido en piezas importantes para avistar tiburones en competiciones de surf e incluso en prácticas normales de ese deporte, como en este caso.

"Los drones son el futuro de la vigilancia aérea: han demostrado ser más baratos y más efectivos que los helicópteros y son los preferidos por la comunidad ”, dijo el CEO de Surf Life Saving NSW.

En junio, se viralizó el caso de Zachary Berman, un adolescente de 14 años aficionado a los drones que capturó sorprendentes imágenes de un gran tiburón blanco moviéndose muy cerca de surfistas en Plettenberg Bay, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El joven consiguió alertar a las autoridades a tiempo para que nadie resultara herido. Berman publicó las imágenes del incidente en su cuenta de Instagram, y desde allí se viralizaron en pocas horas.

Surfistas y tiburones

Los incidentes entre surfistas y tiburones son bastante comunes. En octubre de 2019, un adolescente de 13 años surfeaba en una playa de Satellite Beach, en Florida, cuando fue mordido por un tiburón dos veces.

Previamente, a finales de julio de 2019, se registraron otros dos ataques de tiburón en las costa de la Florida, el primero de ellos tuvo como protagonista a otro surfista, que fue atacado por un escualo cuando surfeaba en una playa de Jacksonville.

El estudio anual del Registro Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF, por sus siglas en inglés), indicó a comienzos de este año que en 2019 tuvieron lugar en el mundo 64 ataques no provocados de tiburones, 21 de ellos en Florida.