Gallardo Law Firm explica qué deben hacer los cubanos que ganaron una visa en la Lotería para no perderla

La crisis mundial causada por la pandemia de coronavirus ha impedido que miles de personas que fueron seleccionadas en la última edición de la Lotería de Visas de Diversidad DV-2020, hayan podido cumplir su sueño de emigrar legalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, el pasado 30 de septiembre surgió una esperanza para ellos cuando el juez Amit P. Mehta, del Tribunal del Distrito de Columbia, dejó en manos del Departamento de Estado la extensión de las visas para los ganadores en el sorteo.

En esa situación hay en este momento 1 350 cubanos. Para ver qué posibilidades tienen ahora de renovar sus visados vencidos o solicitarlo por primera vez pese a que el año fiscal ya concluyó, el abogado Jesús Novo, del bufete Gallardo Law, de Miami, brindó sus recomendaciones en declaraciones al programa Contigo, realizado en colaboración con CiberCuba.

“Mi consejo siempre a todos los que hayan ganado la lotería y no hayan podido hacer la entrevista, es que llamen al consulado norteamericano en Guyana y pregunten qué es lo que van a hacer”, dijo.

Novo explicó que la decisión del juez Mehta básicamente les da un respiro a estas personas, aunque no resuelve la situación de todos.

“No es lo que se quería, porque en realidad hay 30 mil personas, incluyendo los más de mil cubanos, que ganaron la visas y que sin embargo no han podido hacer ningún trámite para obtener sus entrevistas”, aclaró.

“Lo que aconsejo a los cubanos es que llamen al consulado pronto, porque son 9 059 visas solamente las que el juez ha permitido que el Departamento de Estado procese, por lo tanto hay que apurarse, porque una vez que se venzan esas 9 000, no va a haber más visas. Se acabó”, precisó.

“El juez lo dijo claramente: ‘estas no son circunstancias normales, este ha sido un año excepcional por el CIVID-19’. Así que no se puede esperar que las 30 mil visas sean procesadas, por lo tanto, son solamente 9 059”, recalcó.

Nova confirmó que son más de 30 mil visas las que están pendientes. No obstante, una vez que se otorguen las algo más de 9 000 que ordenó el magistrado, cerrará todo el proceso. Las personas que se incluyan no van a tener ninguna ventaja para el próximo sorteo.

En opinión del experto, el juez lo que hizo fue lavarse las manos para no meterse él ese tema.

“La decisión del juez es bien clara. Lo que dijo fue: el Departamento de Estado es quien se encarga de procesar esto, le estoy dando la orden de hacerlo”, subrayó.

“Es muy interesante, porque había una orden previa del 4 de septiembre de este mismo juez, y que sin embargo el Departamento de Estado casi la ignoró, no hicieron nada al respecto. Y llegó el 30 de septiembre –cuando vence el año fiscal y en teoría se vencía el plazo para que las personas pudieran aplicar–, y el juez dijo: ‘como ustedes no me hicieron caso yo voy a hacer una excepción, y ahora voy a decir las cifras exactas’. Y eso fue básicamente lo que hizo”, agregó.

“Pero una vez que se terminen estas 9 000 se acabó, no hay para más nadie. Las otras miles traten de ver si se sacan la lotería otra vez, porque no va a haber ningún tratamiento especial para esas personas”, concluyó.