Prensa oficialista cubana llama a Gente de Zona “los nuevos timadores de Miami”

La prensa oficialista cubana la emprendió este domingo contra el dúo de reguetoneros Gente de Zona por su actuación en el Free Cuba Fest de Miami, donde los cantantes pidieron libertad para el pueblo cubano y el fin de la dictadura.

Un artículo aparecido en el portal web CubaSí calificó a los cantantes como “los nuevos timadores de Miami” y los acusó de haber sido sumisos ante uno de los productores del evento, el presentador Alexander Otaola.

El festival, según CubaSí, “tuvo como plato fuerte la sumisión del dúo cubano Gente de Zona al terrorista mediático disfrazado de influencer Alexander Otaola”.

“Los reguetoneros cubanos demostraron haber aprendido la lección que el presunto influencer le viene enseñando desde hace meses: la de pedir la libertad de Cuba y el fin de la dictadura”, agregó.

El texto va acompañado de una caricatura de Alexander Delgado y Randy Malcom supuestamente cantando las frases “se formó la lloradera” y “Miami nos arrodilló”.

En el post, que fue compartido por Mariela Castro Espín, se acusa a los dos intérpretes de confundir el anticomunismo con el anexionismo.

Acerca del festival, el editorial lo describe solo como un acto lleno de consignas contra el comunismo y “vulgares ofensas” contra los dirigentes de la Revolución y donde abundó la “mediocridad que mal florece en el pantano de la incultura que es Miami”.

En opinión de CubaSí, la participación del dúo en el certamen puede considerarse una victoria tanto de la vieja como de la nueva contrarrevolución, al “haber puesto de rodillas, mediante el chantaje, a artistas que no vacilan en poner su talento a la misma altura de quienes”, pagan para echar sangre de cerdo sobre los bustos de Martí, incitan a ataques terroristas contra embajadas e intentan provocar un enfrentamiento sangriento entre cubanos.

“De Gente de Zona puede decirse a su favor que tuvo la ‘rebeldía’ de no dejarse humillar más, al no permitir ser presentado por el aleccionador Alexander Otaola y de no cerrar, como se había previsto, el mediocre festival”, precisó el artículo.

“Cantaron una sola canción, dijeron las consignas aprendidas en el manual de la libertad de creación artística de Miami y con la misma, raudos y veloces, se montaron en su camioneta y se largaron. ¿Habrán sentido vergüenza de tanta indignidad?”, concluyó.

El sábado en el Free Cuba Fest, tras interpretar su popular tema ‘La gozadera’, Randy Malcom pidió “Libertad para Cuba”. Seguidamente Alexander Delgado dirigió unas palabras al público asistente al Miami Marine Stadium.

“Voy a decirles tres cosas. La primera es que estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. La segunda es que nunca es tarde cuando se trata de Cuba, el país en que uno nació. La tercera es pedir Libertad para Cuba”, expresó Alexander.

Y antes de abandonar el escenario, exclamó: “Abajo la dictadura”.

En las últimas semanas los dos cantantes han sido muy criticados por figuras cercanas al régimen cubano por sus declaraciones públicas en contra del régimen castrista. Incluso el periódico Granma, en un artículo publicado el 29 de septiembre pasado sobre las producciones nominadas a los Grammy Latinos 2020, ignoró la candidatura de Gente de Zona, quien compite en la categoría de Mejor Canción Urbana con su tema ‘Muchacha’, junto a la estadounidense de orígenes mexicano Becky G.

