Demuelen cafeterías privadas en Santiago de Cuba

Varias imágenes en redes sociales muestran la demolición de cafeterías privadas en el municipio de Contramaestre en Santiago de Cuba, por parte del gobierno local.

“Miren esto, qué crimen han hecho, destruir el esfuerzo de dos hombres que solo alimentaban el pueblo cubano”, lamentó un usuario en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

“Miren la injusticia que ha cometido el gobierno cubano (…), un país donde se dice ser libre. He pasado el día pensando adónde ese maldito gobierno piensa llegar con todo esto, mandó demoler un punto de un joven trabajador, padre de familia, luchador, con dignidad la que no tiene ese gobierno”, dijo otra.

“Ese punto le mataba el hambre a esos cubanos que tienen que gritar viva Díaz-Canel, díganme ¿eso es justo?? ustedes no, porque ustedes lo tienen todo y tienen a su familia sin pasar necesidad, no tienen conciencia, no tienen sentimientos, díganme qué hizo él para mandar a quitar ese punto donde cada mes le pagaba a ustedes sus impuestos y le daba comida a ese pueblo que tienen muriéndose de hambre, es un dolor imperdonable lo que siento, pero claro no les puede doler porque no es su familia, pido justicia”, expresó.

“Lo mandaron a tumbar sin una explicación, no pensaron en nadie, en el que está enfermo en su madre, sus hijos y familiares que vivieron eso en el día de hoy, la verdad nunca he hablado de ese gobierno porque allí crecí, allí me crie, pero cada día me doy cuenta que tienen a mis hermanos cubanos como unos carneros”, agregó.

Captura de publicación en Facebook.

“Muy pero muy triste e indignada a la vez. El sustento de mi familia, el trabajo de mi padre y lo único que tenía para darle de comer a la familia, destruido completamente después de tantos años de sacrificios de la noche a la mañana. Qué impotencia ante esta injusticia”, escribió la usuaria Karina Suárez.

Por su lado, Jorge Luis Suárez también lamentó lo sucedido. “¿Cuál es mi centro de trabajo ahora? ¿A dónde voy?”, se preguntó.

Según la internauta Katia Barrio, las autoridades locales ordenaron demoler los puntos de venta en el área del Consejo Popular América, bajo el pretexto de que “afeaban” el ornato público, a pesar de que se trataban de construcciones de mampostería. De igual modo, otros expresaron su malestar por no poder comprar más alimentos en tales negocios.