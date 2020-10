Golpean y echan spray a un hombre en La Habana para robarle la moto eléctrica

Dos jóvenes asaltaron a un motorista en La Habana y lo despojaron de su moto, luego de rociarle spray en los ojos y dejarlo prácticamente ciego por varios minutos.

La denuncia fue publicada en el grupo de Facebook denominado ‘MOTO Eléctrica CUBA’, donde su publicaron fotos del vehículo para ver si alguien lo reconoce.

Según el post, dos jóvenes estaban detenidos junto a una moto, fingiendo que se les había roto. Cuando la víctima del robo se les acercó solícito para intentar ayudarlos, le echaron el gas en el rostro y le robaron.

“Acaban de asaltar a un miembro de un club de motos eléctricas por Puentes Grandes. Esa bella persona se detuvo porque supuestamente otras personas necesitaban ayuda, y todo era una farsa para asaltarlo con golpes y spray para quitarle la moto”, detalló el texto.

En los comentarios de la publicación otros lectores informaron que la persona asaltada se nombra Fidencio Alejandro Morales Pérez, y es conocido como Aleluya.

Uno de sus amigos reveló después que no sufrió heridas ni lo golpearon, y presentó la denuncia en la estación de Zapata y C, en el Vedado.

Otros miembros del grupo subrayaron que hechos como ese provocan que en el futuro, los motoristas no ayuden a quien se quede varado en la calle, por temor a ser asaltado también.

“Ahora el que esté en la calle jodio, a excepción de un conocido, se jodió”, expresó un internauta.

“Sabes qué logran con ese modo de operar? Que uno se vuelva inhumano y cuando veas un desconocido botado, pues sigue tu camino porque puede ser una cama tendida para joderte. Ahora viendo eso me pudo haber pasado a mí porque hasta de noche he dado taco a quien se ha quedado sin carga sin conocerlo. Tristemente a raíz de esta historia, si no es conocido, lo siento pero pensaré que pretenden joderme y no sirvió”, comentó otro.

Un joven identificado como Ahmed Pérez Prieto pidió en su cuenta de Facebook que si alguien veía la moto se comunicara con él.

“Hoy es el mañana, puede ser cualquiera”, advirtió.

Un motorista precisó que el hecho ocurrió en la calle que está detrás del Hospital Clínico de 26 y las canchas de tenis, justo en la misma esquina donde hay una señal de Pare. El señor se detuvo y automáticamente le rociaron spray en los ojos, dejándolo prácticamente ciego.

Miembros del Club de Motos Automáticas y de varios talleres de reparación dijeron que están al tanto del delicado asunto y que ante cualquier pista lo informarán de inmediato.

“Nos enfurece que sucedan estas cosas”, señaló un representante del taller JJelectronic, ubicado en San Miguel del Padrón.

“En el taller Habana Vieja Electrosolution sentimos mucho que hechos como estos como estos aún estén sucediendo en nuestro país, cuando vemos las calles militarizadas y aún así pasan cosas como estas y nadie ve nada. Si sabemos algo informaremos a las autoridades de inmediato y sentimos mucho lo sucedido”, agregó un mecánico.

“Se está acercando fin de año. Señores hay que extremar precauciones esas cosa siempre pasan por esta fecha. Es una lástima que cuando cojan a alguno no lo pongan en el noticiero como a los coleros y les echen 30 años mínimo”, expresó un internauta.