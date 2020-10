Raquel Perera rompe el silencio sobre su divorcio con Alejandro Sanz: "Nuestra historia no se merecía un final con jueces"

Un mes después de hacerse efectivo su divorcio con Alejandro Sanz, Raquel Perera rompió su silencio y ofreció una entrevista a la revista Hola en la que habla de su separación del cantante y cómo se ha sentido en este proceso.

Ocupando la portada de la citada revista vemos a Raquel vestida con un atuendo de gasa color nude y muy sonriente. "Necesitaba cerrar una etapa antes de abrir una nueva... Y además, cerrarla con paz y con la conciencia muy tranquila", son las palabras de la española que destacan en la tapa de la publicación.

Su divorcio ha protagonizado titulares constantes en las revistas del corazón. Y es que durante los últimos meses la expareja se vio envuelta en un enfrentamiento judicial con demandas cruzadas que parecía no tener fin. Hasta que finalmente llegaron a un acuerdo un mes atrás.

"Creo que nuestra historia de amor no se merecía un final con jueces", dice Raquel a la revista, en la que también confiesa que a día de hoy entre ella y su ex hay cariño, "un afecto inevitable". Aún así, el final entre ellos fue amargo, como deja entrever la psicóloga y empresaria en las páginas de la publicación: "Las formas nunca las entenderé. Eché de menos un poco de cariño y cuidado".

"He llorado y he gritado a solas para sacar toda esa cólera que me poseía… He querido odiarlo, aunque lo cierto es que no lo lograba", asegura la empresaria, que tras firmar el acuerdo de divorcio se ha trasladado a Madrid para que sus hijos estén cerca de su padre.

A pesar de todo lo que ha pasado entre ellos, Raquel se queda con lo bueno y sí se siente orgullosa de la familia que formaron con el intérprete de La Tortura. "La familia que construimos ha superado mis sueños y expectativas. Mis hijos están hechos de mucho amor", dice en referencia a sus dos hijos en común, Dylan y Alma, nacidos en 2011 y 2014 respectivamente.

Fue en julio de 2019 cuando Alejandro Sanz y Raquel Perera anunciaron que tomaban caminos separados después de 7 años de matrimonio y otros cinco de relación. "Somos una familia y siempre lo seremos", fueron las palabras que escogieron para comunicar al mundo el fin de su historia.

En la actualidad, el cantante español mantiene una relación amorosa con la artista visual cubana Rachel Valdés, quien se ha convertido en un apoyo fundamental para él.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.