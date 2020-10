Noticias de Cuba: Las noticias más leídas hoy 15 de octubre de 2020

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) bloqueó la plataforma de mensajería instantánea Telegram y limitó el acceso a Internet por datos móviles este miércoles a sus usuarios, ejerciendo una vez más la censura a la información de los cubanos. En el ámbito económico el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, negó que se quiera dolarizar la economía del país y aseguró que las tiendas en MLC son una medida provisional, pero no dijo su fecha de caducidad. La situación epidemiológica continúa siendo compleja en la isla, hoy se reportaron 27 nuevos casos, la mayoría de ellos son personas residentes en Sancti Spíritus. Entre los pacientes de la COVID-19 continúa en estado grave un niño de apenas dos años, del municipio Boyeros, en La Habana.

Conceden la custodia a los abuelos y padre del niño maltratado en Cuba por su madre y padrastro

"Gracias a Dios el niño no va a seguir maltratado", dijo la activista cubana que ayudó a los abuelos a conseguir la custodia del menor.

Abuelos de bebé maltratado en Cuba interponen denuncia ante la policía

Consiguieron presentar la denuncia en la Policía de Bauta.

Gobierno de Cuba bloquea la app Telegram

La plataforma de mensajería instantánea Telegram es una de las más utilizadas por los cubanos para mover información al margen del Estado.

Gobierno de Cuba dice que cuesta más producir un litro de leche que importarlo

A la industria cubana le es más beneficioso trabajar con leche importada que con la nacional, porque esta le cuesta 4.50 mientras que la importada sale a 0.30, dijo Marino Murillo.

Gobierno de Cuba asegura que tiendas en dólares serán "transitorias"

El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, niega que se quiera dolarizar la economía del país y dice que las tiendas en MLC son una medida provisional, pero no les pone fecha de caducidad.

Sin noticias del joven cubano desaparecido en La Habana

Dariel René Fonseca Piñeiro, de 21 años, está desaparecido desde el domingo 11 de octubre.

Amenazan con desalojar a 15 familias que ocuparon un edificio viejo en Ciego de Ávila

Las familias ocuparon desde hace años el antiguo hotel Perla, donde ahora viven con niños y personas enfermas.

Cómo utilizar la función de proxy incorporada de Telegram para evitar la censura de ETECSA

Recientemente ETECSA bloqueó el acceso a Telegram desde la isla. Este tutorial es una guía sencilla para activar la funcionalidad de proxy de Telegram y evadir la censura del gobierno de Cuba ejercida por ETECSA.

Gobierno de Cuba reporta 27 nuevos casos de coronavirus, la mayoría en Sancti Spíritus

Uno de los que continúa en estado grave es un niño cubano de apenas dos años del municipio Boyeros, La Habana.

Youtuber cubana indignada tras intentar comprar comida en La Habana: “Esto no es vida”

“Estoy cansada, obstinada de vivir aquí. El día que me vaya no vengo, no regreso ni de visita”, dijo la joven.