María Celeste sigue viendo Al Rojo Vivo: "Y lo hago con mucho cariño"

María Celeste Arrarás, quien fue despedida de su programa Al Rojo Vivo el pasado mes de agosto, aseguró que se mantenía viendo el programa.

"Al rojo vivo sigo viéndolo de vez en cuando", dijo la periodista puertoriqueña en una entrevista con Luz María Doria, la productora ejecutiva de Despierta América.

“Yo miro a mis compañeros, los chequeo, veo qué tipo de noticias están poniendo. No lo veo mucho, pero cuando lo veo sí, claro que lo chequeo porque quiero ver cómo les está yendo, qué tipo de notas están haciendo, si son diferentes… Y lo hago con mucho cariño”, agregó.

En un comunicado en el mes de agosto, María Celeste anunció que había sido separada de la cadena Telemundo:

"Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show", dijo a sus seguidores en redes sociales.

"Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo", agregó.

Ahora María Celeste dice sobre su salida cadena televisiva detalló: “Me fui en buenos términos dentro de que me botaron. Para mí esos años que estuve ahí fueron años maravillosos, la empresa me dio una gran oportunidad y yo no digo esto por congraciarme, lo digo porque lo siento de verdad".

“En este mundo uno tiene que seguir adelante cuando te pasan cosas que no son lo que tú esperabas, con la maleta vacía porque las piedras, el resentimiento, los chismes, la venganza, todas esas cosas son rocas en esa maleta que no te dejan avanzar hacia tus metas futuras”, apuntó.

Como sustituta de la puertorriqueña en el programa Al rojo vivo, está la periodista mexicana Rebeka Smyth, quien firmó su contrato el 10 de agosto y celebró en sus redes sociales la llegada a uno de los programas de mayor audiencia entre la comunidad hispana.

