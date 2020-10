Madre de joven atropellado en Cuba exige justicia: al culpable solo lo condenaron a cuatro años

La madre del joven cubano de 28 años Andy Andreu, atropellado en Santa Clara el pasado mes de marzo, denunció que el responsable de la muerte de su hijo solo cumplirá cuatro años de prisión.

Raquel afirma que a su hijo lo "asesinó" un vecino el 18 de marzo. "Lo atropelló con un camión Kamaz" en la carretera de Camajuaní, "y lo hicieron pasar por un accidente de tránsito para que la condena fuera reducida al mínimo", explicó.

En declaraciones a CiberCuba tras la celebración del juicio, la mujer asegura que el asesinato fue premeditado: el joven era amigo del presunto homicida, quien en noviembre del pasado año también tuvo un accidente en el que se volcó el mismo Kamaz cargado de tanquetas de pintura en colores, contó la madre de la víctima.

"Mi hijo lo vio todo y lo comentó conmigo y con su abuela, aparte son muchos los materiales que revendía, Andy le sabía muchas cosas y habían discutido varias veces, este señor borracho le tiró el Kamaz a Andy para taparle la boca", contó a nuestra publicación.

La versión de la familia señala que el pasado 18 de marzo a las 17:15 de la tarde Andy regresaba a la casa de sus abuelos paternos, de 70 y 72 años, donde también vive su mamá.

"Él iba normal por su senda en la carretera Camajuaní, cuando este señor, trabajador de Emprestur y que manejaba en estado de ebriedad, ocupó su senda, y dobló sin poner la señalización correspondiente ni reducir la velocidad", relató la mujer.

"Vivimos en el mismo barrio ¿cómo no dijo que sí lo conocía cuando lo estaba arrastrando debajo del Kamaz como si fuese un saco de mercancía?", subrayó Raquel, y reitera que se trata de un ajuste de cuentas o un intento del culpable de asustar a su hijo en la carretera que salió mal.

Cuenta que los sucesos ocurrieron a la entrada del barrio, y que los vecinos del hombre corrieron para ayudar a tapar su corrupción.

"Los amigos y el hijo corrieron a buscar ayuda para defender al padre, fueron a sobornar al médico que supuestamente le hizo la prueba de alcoholemia", afirmó.

"Es un descaro todo, no hay leyes, es todo corrupto, policía, jueces, fiscales, abogados, cuando ven dinero por el medio se venden todos. Nos habían asignado una fiscal para la defensa y nunca pudimos conocerla, ni entrevistarnos con ella", comentó la madre de la víctima.

Sobre la decisión del tribunal dijo que solo quiere que se haga justicia.

"Nada resucitará a mi hijo pero quiero que el gobierno de mi país no me quiera hacer boba, que se sepa la corrupción que hay en este país, y el mundo entero sepa que a mi hijo lo asesinaron", expresó.

"Siento que no le he podido hacer justicia, y que no se la voy a hacer", lamentó.

Para Raquel, el responsable se encargó de sobornar a las personas implicadas en el proceso judicial, para que no trascendiera que él iba conduciendo borracho.

Sin embargo, la familia obtuvo el testimonio de un amigo del culpable, quien aseguró que este es alcohólico y se había pasado tomando toda la mañana del día del incidente.

"Seguramente por buena conducta cumplirá 1 o 2 años, porque usted sabe como es este país, si tienes dinero vas para alante, comprando a todos. Le puedo decir que lo tratan con todos los honores, no como un preso normal, lo tienen en una granja o unidad militar, donde gana un sueldo enorme, para que usted vea qué privilegios tiene", dijo la mujer.

Raquel tiene 48 años, es una mujer enferma, vive con dos ancianos y su hijo Andy se encargaba de mantener a la familia.

"Mi hijo era cabeza de familia de los tres, solo quiero que se haga justicia", subrayó.