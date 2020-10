Celebran 40 años del conjunto cubano Los Guayaberos

Un día como hoy, hace 40 años, Faustino Oramas (El Guayabero) decidió fundar en Holguín su propia agrupación, Los Guayaberos. Para ese entonces ya era una leyenda de la música cubana y llevaba años cantado para los trabajadores que carenaban en los bares cercanos de Holguín. Libertad la Marques, Pacho Alonso y la Original de Manzanillo habían interpretado sus canciones, las cuales hasta hoy resumen buena parte de la maestría y el ingenio popular.

Los Guayaberos vinieron a sistematizar el trabajo de Faustino como juglar. Un síntoma de que la tradición musical sonera republicana se mantiene viva aún hoy en la isla. Para los que no conocen a El Guayabero, solo basta decir que fue el culpable de canciones tan icónicas como “¡Candela”, o del estribillo “¡A mí me gusta que baile Marieta, ay dios!”. Escuchadas de una vez, estas canciones dicen una gran parte de lo que significa Cuba en la nostalgia.

La tradición musical del El Guayabero no solo existe como Museo a través de Los Guayaberos, sino que está en artistas como Chocolate MC, quien puede hacer con el lenguaje lo que le da la gana, y sus composiciones se instalan en la lengua colectiva de la nación a través del doble sentido.

La relación iconoclasta con la autoridad también es otro rasgo que comparte con Chocolate, quien se refiere Miguel Díaz Canel como “Canelo”, un perro proveniente de un dibujo animado. Una anécdota de El Guayabero cuenta: “Una vez, en un carnaval en Santiago de Cuba, vino un sargento y me dijo que no podía cantar más, porque aquello era un «relajo». Y lo único que yo había dicho era: Yo vi allá en Santa Lucía/ bañándose en un arroyo/ a una vieja que tenía/ cuatro pelitos en el moño... El sargento me insistió: «Sí, sí, pero eso es relajo». Y cuando ya iban a cargar conmigo el público comenzó a chotearlo. Otro militar lo convenció, y me dejaron. De todas maneras, quería llevarme preso. Y por gusto, chico”.

Para celebrar estos cuarenta años, que en realidad son los 110 años que hubiera cumplido próximo 4 de junio, en Holguín preparan el videoclip “En Guayabero”, con el auspicio de la agencia Bis Music y la dirección de realizador Wilker López. En el 2021, lanzarán un tríptico que incluye dos CD y un DVD con temas interpretados por la actual agrupación y sus obras más populares.