¡Ay, Dios mío, qué rico!: Los ardientes movimientos de cintura de los cubanos de Cuban Flex al ritmo de Karol G

Los chicos cubanos del grupo de baile Cuban Flex han vuelto a calentar las redes sociales con una nueva coreografía con la que no han dejado indiferente a ninguna de sus fans.

En esta ocasión, los tres jóvenes han querido arrancar la semana con la mayor de las energías positivas y se han lanzado a hipnotizar a sus seguidoras al aparecer ejecutado sexys movimientos de cintura al ritmo de ¡Ay, DiOs Mío!, el último éxito que ha lanzado la famosa cantante colombiana Karol G.

"Empezando la semana con buena vibra", comentaron los muchachos en su post.

Como era de esperar, su público femenino ha caído rendido ante los meneos de Cuban Flex y les han dejado a los cubanos mensajes en la publicación llenos de picardías y doble sentido.

¿No te lo crees? Lee los siguientes comentarios: "OMG, qué suave y sexy, tienen que parar de moverse así que una no puede con esto", "Me van a matar de un infarto", "Qué rico te mueves, si lo haces todo así no me quiero imaginar", "Demasiado ardiente el meneo de estos niños", "Sabrosos cuerpos y ricos movimientos, ¿qué más se puede pedir? o "Qué bien se mueven esos cubanos ufff", entre otros.

Hace unos meses, los alborotadores jóvenes cubanos también subieron la temperatura a más de una fanáticas con el objetivo de celebrar bailando el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer.

Nuevamente, los bailarines se decantaron por un sencillo de reguetonera Karol G, pero esta vez en colaboración con Nicki Minaj, al aparecer en las redes sociales moviendo las caderas mientras sonaba de fondo el sencillo Tusa.

