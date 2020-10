¿Por qué pescan los cubanos en el malecón de La Habana?, pregunta Pedrito el Paketero

El popular youtuber cubano Pedro Veitía, conocido en Internet como Pedrito el Paketero, fue la semana pasada al malecón de La Habana para saber por qué los cubanos acostumbran a pescar allí, si lo hacen porque les gusta o por necesidad.

En el último video subido a su canal de YouTube, Pedrito conversó con pescadores de todas las edades, quienes le refirieron algunos de los problemas que enfrentan diariamente en esta actividad.

“Esto es como un vicio, esto aquí es, como decirte, una adicción. La pesca a mucha gente le gusta, a otros les entretiene. Otros son como yo, vienes hoy y a lo mejor no cogiste nada, pero mañana quieres venir por la mañana. Hoy no cogí, pero mañana puedo coger”, relató un joven de 19 años.

“Vienes, te despejas, aquí te olvidas de todo lo que pasa, cuando tú llegas te olvidas de todo lo que pasa, en tu casa, en el trabajo, en todo. Solamente mirar el mar te despejas, te relajas, te olvidas de todo”, ratificó.

Otro de los entrevistados señaló que hay quien lo hace por practicar un hobby y algunos para tratar de resolver un problema de alimentación. Estos últimos lo tienen más difícil, porque muchas veces no se coge nada.

“Por la ley hay que tener una licencia, es solo para pescar. Tú no tienes que vender nada. Se supone que sea un hobby. Lo malo es que no se puede tener un cuchillo para poder cortar la carnada, que no puedes tener una bicicleta, no sé de donde salió la ley tampoco. Yo no sé, hay que cortarla (la carnada) con los dientes, aunque tengas licencia”, denunció airado el hombre.

“¿Cuándo un pescador sin cuchillo corta la carnada? Nunca. Y no podemos bajar a las rocas, que tampoco existe en la ley, en Cuba siempre se pescó”, agregó.

Un tercer pescador afirmó que él pesca en el malecón desde que tenía ocho años. Por eso tampoco entiende que las autoridades no les dejen portar un cuchillo, porque es un medio necesario para su labor.

“Me pegaron dos multas por eso, por cuchillo. Tenía dos en la mochila, tenía uno sin filo para quitar las escamas y el otro para abrirlo (el pez). Cuando aquello fue 30 pesos, por ser la primera vez”, reveló.

Al final del video, el youtuber llegó a la conclusión de que la mayoría de los pescadores se dedican a esa actividad porque les gusta, y que tampoco es una forma segura de garantizarse el alimento.

“He sacado mi conclusión, quise venir a preguntarle a los pescadores si pescan porque no tienen comida en su casa y creo que no, definitivamente la respuesta es no. Casi todos lo hacen por deporte, porque simplemente despejan la mente y se olvidan de los problemas, pero por lo que pudimos ver apenas se coge un pescado”, afirmó Pedrito el Paketero.