En medio de la pandemia, sexagenaria ciega afina pianos, un oficio casi extinto en Cuba

LA HABANA, 21 oct (Reuters) - Flora Villareal, de 67 años, forma parte de un grupo de cubanos que se graduó de un programa experimental de afinación de pianos para ciegos y débiles visuales en 1970. Medio siglo después, todavía trabaja en el mismo oficio.

Sin embargo, este año ha sido difícil porque generalmente trabaja para los estudios de grabación y sitios de actuación en La Habana, que tuvieron que cerrar durante muchos meses debido a la pandemia de coronavirus.

"Ha sido muy difícil porque prácticamente no ha habido trabajo", dijo en declaraciones a Reuters la mujer, con cabello plateado hasta los hombros y que usa un bastón de color blanco. "Y también he tenido que cuidarme porque el coronavirus uno no sabe dónde está", añadió.

Nacida en una familia con predisposición genética a la discapacidad visual, solo uno de sus tres hermanos vive. Tiene un hijo y una nieta en la ciudad de Matanzas, a unos 100 kilómetros al este de La Habana, a quienes visita una vez al año.

"Vivo sola, entonces es un poco difícil estar atendiendo a la casa y a la vez trabajando y saliendo a la calle a buscar las cosas", dijo Villareal, que se jubiló de instituciones culturales del Estado en el 2012, pero que trabaja por encargos privados para sumar ingresos a su magra pensión de unos 13 dólares al mes.

Las fuertes medidas de restricción aplicadas por Cuba han permitido contener el brote de coronavirus, pero ha dificultado aún más que personas como Villareal puedan llegar a fin de mes.

Su discapacidad y la profesión altamente especializada se suman a las dificultades estructurales en la isla. "Pero sigues adelante porque siempre terminas superando las dificultades", relató la mujer.

El trabajo ha repuntado levemente para Villarreal luego de que el gobierno anunciara este mes que el transporte público y la mayoría de las actividades se reanudarían, aunque con precauciones para evitar la propagación del coronavirus.

"Es un trabajo de verdad digno, de mucho respeto porque además para nosotros los músicos es imprescindible a la hora de usar un piano que esté afinado", dijo la cantante y pianista cubana Haydee Milanés, mientras Villareal afinaba el piano en el estudio de grabación de su padre, Pablo Milanés.

Villareal se ha convertido en una de las afinadoras de pianos más codiciadas de Cuba, país que tiene una escena musical de renombre mundial, basada en una rica herencia europea y africana.

Aún así, la sexagenaria espera que su oficio desaparezca gradualmente a medida que tocar el piano pierde popularidad y la tecnología como el software de afinación queda a cargo de la tarea que ella desarrolla.

"Creo que me voy a morir afinando (pianos)", concluyó Villareal, mientras espera continuar en su oficio hasta que sus condiciones físicas se lo permitan.

