Detenidos y multados por beber en un parque de La Habana

Dos jóvenes cubanos fueron detenidos y multados con 2 000 pesos por tomar bebidas alcohólicas en un parque de La Habana, una práctica que nunca ha sido sancionada en la isla caribeña.

"Nos llevan en un camión por estar tomando en un parque", posteó en Facebook uno de los sancionados que se identifica en la red social como Jorge Luis Arias.

Esta mañana, Arias contó que había pasado una larga noche de malos momentos luego de que intentaran multarlo con $ 2000 pesos por tomar bebidas alcohólicas en lugares públicos, y luego lo subieran a un camión que parecía diseñado para el traslado de animales.

"Me entero ahora que no se podía tomar en un parque. Que conste que no fue por la mascarilla porque a la oficial que me puso la multa a las 6:40 am me preguntó si iba a firmarla y le dije que me respondiera por qué motivo fue. Cuando me dijo que era por tomar en un parque le dije que no, que eso era una injusticia", afirmó.

"En la noche, en (la esquina de calles) Cuba y Chacón fueron recaudados más de 100.000 pesos porque me detuve a contar la cantidad de personas que le pusieron 2000 (pesos de multa)", explicó Arias, quien posteó imágenes de la multa y del camión donde se lo llevaron al amanecer.

Decenas de personas han comentado la denuncia. Muchos coinciden en que para aplicar una multa no hay que someter a la persona al encierro dentro de un camión.

Otros critican que la policía cubana tenga tanto dinero para gastar trasladando a personas multadas en la calle, mientras que para las ambulancias y el transporte público escasean los recursos.

Yuri Cardona Rodríguez dijo indignado "Cada vez que veo esas payasadas por parte de la PNR, esos camiones ridículos donde tal parece que tratan con animales, parecía estar recogiendo perros callejeros de zoonosis, esas multas son aplicables en el mismo sitio, no hay necesidad de esas payasadas. Cada día estoy más y más empingaísimoo con las cosas que suceden aquí... CONMIGOOO QUE NO CUENTEN!!. En este país no se PUEDE contar conmigo absolutamente para NADA. No quiero pertenecer ni al CDR ni a ni pingaa.. que me den la bajaa de toda payasada".

"En fin seguimos en arbitrariedades y el afán de chupar al pueblo con esas multas", dijo en otro comentario.

El gobierno cubano levantó el pasado día 12 de octubre las restricciones contenidas en la etapa de transmisión autóctona del coronavirus en La Habana, y pasó a la provincia a la fase 2 de recuperación, mientras el resto del país (excepto Sancti Spíritus y Ciego de Ávila) transitó hacia la llamada "nueva normalidad" de la pandemia.

Bajo el pretexto de la crisis del coronavirus, el gobierno cubano ha impuesto la aplicación de multas de hasta 2000 pesos (equivalente a tres salarios medios) por diferentes motivos asociados a la supuesta propagación de la enfermedad.

Solo en el mes de septiembre las autoridades de La Habana impusieron 15 617 multas bajo el Decreto Nº 14 del Consejo de Ministros, donde se establecen las medidas dictadas para evitar los contagios del nuevo coronavirus.

El documento, vigente desde el 1 de septiembre y sin fecha límite, autoriza a la policía e inspectores estatales a imponer multas de hasta 3 000 pesos a todas aquellas personas que violen las indicaciones dadas, entre ellas la realización de fiestas, permanecer en lugares públicos sin razón y no usar el nasobuco, entre otras, pero en La Habana, desde el 12 de octubre, se habían flexibilizado las medidas.