Emigrados cubanos pagan 50 dólares por prueba de coronavirus en aeropuertos de Cuba

Los emigrados cubanos que lleguen a los aeropuertos de Cuba deberán pagar un costo de 50 dólares por las pruebas de PCR para detectar el coronavirus.

Por su parte, los cubanos residentes en Cuba no tendrán que pagar esta cantidad por dicha prueba.

En un comunicado emitido por la agencia de viajes Merely Tours, que operará vuelos desde México a Varadero, se aclara que los emigrados que se realicen los PCR deberán realizar el pago con tarjetas de créditos que funcionen en la Isla, tales como Visa o Mastercrd, no emitidas por bancos de Estados Unidos.

Por su parte, los turistas que lleguen a la Isla con un paquete de hotel, no deberán pagar las pruebas porque con digo gasto correrá el Ministerio de Turismo, MINTUR.

Asimismo, los pasajeros no residentes en Cuba deberán contar con el seguro de viajes Assist-Card, que tiene un precio de 3.00 USD por día.

Captura de Internet

Por su parte, el periódico cubano 14ymedio contactó a la agencia de viajes Vagamundos, donde le confirmaron que, efectivamente, los viajeros que arriben a territorio nacional deberán llenar una Declaración de Sanidad y realizarse de manera obligatoria la prueba PCR por el costo de 50 dólares, excepto los residentes en la Isla.

En entrevista con el diario oficialista Granma, la doctora Vivian Kourí Cardellá, subdirectora primera del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), explicó que Cuba no produce las pruebas diagnósticas de PCR, sino que son compradas en el exterior.

"Producimos solo un volumen de material gastable, hablo de los hisopos para la toma de muestras, el medio de colecta, donde se coloca el hisopo y otros. También producimos equipos de protección personal, me refiero al vestuario", dijo.

"Lo que no podemos producir son los reactivos. Esos insumos se compran en el exterior, al precio de unos 50 dólares por prueba. Esto sin sumar el costo de la atención médica, el traslado de las muestras y su manipulación en los laboratorios", añadió.

La especialista comentó que al país le cuesta trabajo comprar estos reactivos, aún con el dinero disponible para esos menesteres.

"Las grandes compañías de laboratorio son las que suministran estos reactivos, que son muy caros, y que en estos momentos están deficitarios", sostuvo.

Kourí Cardellá dijo que el país invierte mucho dinero, pues se realizan más de 7 000 pruebas diarias de PCR.

No obstante, "amerita tal gasto, porque hablamos de una epidemia de difícil manejo, con cifras altas de contagios y de fallecimientos. Hasta que no aparezca una vacuna, desgraciadamente no habrá un control mundial efectivo de la epidemia".

Hasta el momento, las personas que llegaban en vuelos a la Isla eran conducidos a centros de aislamiento, una medida que cambió desde el pasado 16 de octubre, cuando se puso en marcha el cambio de protocolo con los viajeros internacionales.

En estos momentos, a los viajeros se les practica PCR en el aeropuerto y se les envía a sus casas, bajo vigilancia epidemiológica de los médicos de Atención Primaria. Los resultados de las PCR serán entregados en 48 horas.

El 12 de octubre abrieron los aeropuertos de Cuba al tráfico internacional, excepto los de La Habana.

La semana pasada arribaron al aeropuerto internacional José Martí en dos vuelos procedentes de Venezuela y Francia, a cuyos viajeros le hicieron 388 pruebas PCR de coronavirus.

Otro grupo de colaboradores procedente de Venezuela llegó al mismo aeropuerto, y se realizaron 255 pruebas de PCR, en un tiempo de "35 segundos por pasajero".