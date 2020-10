"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, nombrada 'Canción de la Década' por los Latin Billboard 2020

Tres años después de su lanzamiento, Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, continúa ganando premios y sumando éxitos para sus intérpretes. El último: ser reconocida como 'Canción de la Década' durante la última edición de los Premios Billboard de la Música Latina, que tuvieron lugar este 21 de octubre en Florida.

El tema que llegó a los más alto de las listas y se mantuvo durante semanas invicto, sigue dándole frutos a los cantantes puertorriqueños, que este miércoles se subieron al escenario de los Latin Billboard 2020 para recoger la estatuilla a 'Canción de la Década'.

Este premio se anunció unas semanas atrás, entonces el cantante de No me doy por vencido reaccionó a este reconocimiento con las siguientes palabras: "Gracias Latin Billboard. Todavía no me creo todas las bendiciones que nuestra canción ha traído a mi vida. Gracias Daddy Yankee por acompañarme en este logro, mis respetos y agradecimientos siempre bro. Gracias Justin Bieber por unirte a la fiesta y querer cantar en español con nosotros. A todos, miles de gracias".

Y este miércoles volvía a expresar su agradecimiento a Daddy Yankee y Justin Bieber, en un discurso en el que destacó haber llegado a todos los rincones del mundo cantando en español.

"Al final del día, lo que más me llevo es que el mundo entero cantó en español. El mundo entero conoce nuestro 'Ay Bendito'. El mundo entero conoce el sonido de un cuatro puertorriqueño. Así que este premio va por ustedes. ¡Puerto Rico, los amo mucho!", expresó.

"La canción más grande del planeta", dijo el Big Boss sobre esta canción durante los premios, que coincidiendo con la entrega de este prestigioso galardón, su videoclip llegó a los 7 mil millones de reproducciones en Youtube. Una cifra que marca un nuevo récord en la plataforma por excelencia de vídeos y que demuestra que Despacito está lejos de haber tocado techo porque ¡no tiene límites!

Además de este reconocimiento, Luis Fonsi se llevó otras dos estatuillas en esta edición de los premios: 'Artista Latin Pop' del Año y 'Álbum Latin Pop del Año'.

Por su parte, Daddy Yankee fue uno de los más premiados de la noche al llevarse seis premios más. El resto de premios los ganó por su tema Con Calma, incluido el de 'Canción del Año'.

¡Felicidades!

